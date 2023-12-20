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Giriş Tarihi: 20.12.2023 17:49

Bursaspor-Diyarbekirspor maçında saha karıştı

Bursaspor-Diyarbekirspor maçında saha karıştı

TFF 2. Lig Beyaz Grup 18. haftasında oynanan Bursaspor - Diyarbekirspor maçında konuk ekipten Bünyamin Yürür’ün attığı golden sonra taraftara yaptığı hareket sonrası saha içi karıştı. Çıkan arbedede 5 futbolcu kırmızı kart gördü.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 18. haftasında oynanan Bursaspor, Diyarbekirspor'u ağırladı. Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 2-0 kazanan Diyarbekirspor'un futbolcusu Bünyamin Gezer, attığı golden sonra taraftara doğru bir hareket yapınca gerginlik yaşandı.

Bursasporlu futbolcularla da sözlü münakaşaya giren Bünyamin'le, yeşil-beyazlı futbolcu Çağatay Yılmaz arasında gerginlik yaşandı.

Hakem Burak Taşkınsoy, Çağatay Yılmaz'a kırmızı kart gösterince futbolcular arasında arbede çıktı. Olaylar sonrasında Diyarbekirspor'dan Serhat Çalışkan, Cem Celik ve Bünyamin Yürür, Bursaspor'dan ise Çağatay Yılmaz ile Bilal Güney kırmızı kartla cezalandırıldı.

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Bursaspor-Diyarbekirspor maçında saha karıştı
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