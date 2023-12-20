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Giriş Tarihi: 20.12.2023

G.Antep kaçtı Demir yakaladı

G.Antep kaçtı Demir yakaladı
G.Antep ile Adana Demirspor arasındaki karşılaşmada gol yağmuru vardı… Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı nedeniyle hakemlere destek için karşılaşma öncesinde G.Antep Teknik Direktörü Sumudica, hakem Bahattin Şimşek'e çiçek verirken tüm tribünlerden alkışlar yükseldi. 17'de Arda'nın golü ile ev sahibi öne geçerken kırmızı-siyahlılar 54'te Markovic'in golü ile farkı ikiye yükseltti. 71. dakikada Emre Akbaba'nın golüyle konuk takım durumu 2-1'e getirdi. Bir dakika sonra bu kez Akintola sahneye çıktı ve skoru 2-2 olarak belirledi.

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G.Antep kaçtı Demir yakaladı
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