G.Antep kaçtı Demir yakaladı

G.Antep ile Adana Demirspor arasındaki karşılaşmada gol yağmuru vardı… Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı nedeniyle hakemlere destek için karşılaşma öncesinde G.Antep Teknik Direktörü Sumudica, hakem Bahattin Şimşek'e çiçek verirken tüm tribünlerden alkışlar yükseldi. 17'de Arda'nın golü ile ev sahibi öne geçerken kırmızı-siyahlılar 54'te Markovic'in golü ile farkı ikiye yükseltti. 71. dakikadagolüyle konuk takım durumu 2-1'e getirdi. Bir dakika sonra bu kezve skoru 2-2 olarak belirledi.