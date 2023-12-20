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Giriş Tarihi: 20.12.2023

Gözler Aslantepe’de akıllar Kadıköy’de!

MEHMET ÖZCAN
Gözler Aslantepe’de akıllar Kadıköy’de!

Galatasaray bugün Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. Ligde zirveyi isteyen sarı-kırmızılı ekip, 3 puanı alıp hafta sonu ezeli rakibi ile Ülker Stadı’nda oynayacağı derbiye kayıpsız gitmeyi hedefliyor

UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile eşleşen Galatasaray, 15 Şubat'a kadar Süper Lig'e konsantre oldu. Bugün Fatih Karagümrük'ü RAMS Park'ta konuk edecek sarı-kırmızılı ekipte tek hedef galibiyet. Aslan, hafta sonu oynayacağı Fenerbahçe derbisi öncesinde sürprize izin vermek istemiyor. Teknik direktör Okan Buruk, Kadıköy'deki dev maçı düşünerek Karagümrük kadrosunu şekillendirdi. Kopenhag dönüşü ağrıları olan Davinson Sanchez ve Zaha'ya özel program uygulandı ve iki oyuncu da ilk 11'de riske edilmeyecek. Sarı kart sınırındaki Sacha Boey, teknik heyet tarafından özel olarak uyarıldı. Sol bekte görev yapacak Barış Alper Yılmaz için test maçı olacak.

KALEDE GÜNAY GÜVENÇ OLACAK
Adana Demirspor maçında 4. sarı kartını gören Fernando Muslera cezasını Karagümrük karşısında çekecek. Uruguaylı eldivenin yokluğunda kaleyi Günay Güvenç koruyacak. Antrenmanlarda hırslı görüntüsüyle dikkat çeken Günay, ikinci kez eldivenleri takacak.

KEREM KAPTAN ÇIKIYOR
Gomis'in ayrılmasıyla ikinci kaptanlığa getirilen Kerem Aktürkoğlu, cezalı Muslera yerine Karagümrük maçında pazubandı takacak. Galatasaray'da Muslera ve Kerem'in ardından ise üçüncü kaptan olarak İcardi belirlendi.

OLİVEİRA'YA OPERASYON
Ağırlık çalışırken göğüs kasında kopuk oluşan Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Sergio Oliveira, ülkesi Portekiz'de ameliyat oldu. Sahalara dönüşü 2-3 ayı bulacak olan 31 yaşındaki oyuncu, "Portekiz'deki iyileşme seçimime güvendikleri için Galatasaray yönetimine teşekkür ederim" dedi.

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Gözler Aslantepe’de akıllar Kadıköy’de!
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