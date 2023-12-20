Gözler Aslantepe’de akıllar Kadıköy’de!

UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile eşleşen Galatasaray, 15 Şubat'a kadar Süper Lig'e konsantre oldu. Bugün Fatih Karagümrük'ü RAMS Park'ta konuk edecek sarı-kırmızılı ekipte tek hedef galibiyet. Aslan, hafta sonu oynayacağı Fenerbahçe derbisi öncesinde sürprize izin vermek istemiyor.Kopenhag dönüşü ağrıları olan Davinson Sanchez ve Zaha'ya özel program uygulandı ve iki oyuncu da ilk 11'de riske edilmeyecek.Adana Demirspor maçında 4. sarı kartını gören Fernando Muslera cezasını Karagümrük karşısında çekecek. Uruguaylı eldivenin yokluğunda kaleyi Günay Güvenç koruyacak. Antrenmanlarda hırslı görüntüsüyle dikkat çeken Günay, ikinci kez eldivenleri takacak.Gomis'in ayrılmasıyla ikinci kaptanlığa getirilen Kerem Aktürkoğlu, cezalı Muslera yerine Karagümrük maçında pazubandı takacak. Galatasaray'da Muslera ve Kerem'in ardından ise üçüncü kaptan olarak İcardi belirlendi.Ağırlık çalışırken göğüs kasında kopuk oluşan Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Sergio Oliveira, ülkesi Portekiz'de ameliyat oldu. Sahalara dönüşü 2-3 ayı bulacak olan 31 yaşındaki oyuncu, "Portekiz'deki iyileşme seçimime güvendikleri için Galatasaray yönetimine teşekkür ederim" dedi.