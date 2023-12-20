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Giriş Tarihi: 20.12.2023 08:50 Son Güncelleme: 20.12.2023 09:01

Kocaelispor ile Bodrum FK yenişemedi

AA
Kocaelispor ile Bodrum FK yenişemedi

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Kocaelispor ile Bodrum FK 1-1 berabere kaldı.

Kocaelispor 1 - 1 Bodrum FK

Stat: Yıldız Entegre Kocaeli
Hakemler: Mehmet Türkmen, Mehmet Kapluhan, Hasan Hüseyin Tetik

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Atila Turan, Emir Ortakaya (Dk. 84 Yusuf Abdioğlu), Burak Öksüz, Oğuz Ceylan, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 69 Kouakou), Mert Çölgeçen (Dk. 63 Fofana), Candeias, Amaral (Dk. 46 Yusuf Emre Gültekin), Beridze (Dk. 46 Cem Ekinci), Atabey Çiçek
Bodrum FK: Sousa, Ali Aytemur, Süleyman Özdamar (Dk. 10 Omar Imeri), Celustka, Üzeyir Ergün, Erkan Değişmez, Burak Çoban (Dk. 90+1 Brazao), Musah Mohammed, Samet Yalçın, Kenan Özer (Dk. 63 Celal Dumanlı), Gökdeniz Bayrakdar

Goller: Dk. 53 Kenan Özer (Penaltıdan) (Bodrum FK), Dk. 74 Candeias (Penaltıdan) (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Dk. 21 Omar Imeri, Dk. 90+6 Sousa (Bodrum FK), Dk. 45+1 Beridze, Dk. 78 Oğuz Ceylan, Dk. 86 Atila Turan (Kocaelispor)

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Kocaelispor ile Bodrum FK yenişemedi
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