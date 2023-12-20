Okan Buruk’tan Fenerbahçe derbisi açıklaması

Buruk, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında RAMS Park'ta VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Geçmiş maçlara göre performanslarının düşük olduğunu dile getiren Buruk, "Genel olarak hem tempomuz hem de pozisyon üretmemiz önceki maçlara göre daha azdı. İlk yarı biraz daha iyiydi ama önceki maçların altındaydı. Devreye 1-0 üstünlükle girdik. Rakibimiz orta sahadaki topa dokunuşlarıyla, kanat oyuncularıyla pozisyona girdi. İkinci golü bulup daha rahat götürmek istesek de golü atamadık. Maç 1-1 de bitebilirdi. Derbiler öncesi bu tür maçlar zor oluyor. Hem kart hem sakatlıklar bir sonraki maçı düşündürüyor. Bu düşünce performansları alta çekebiliyor. Bugün önceki maçların altında bir Galatasaray vardı. Ürettik, gol kaçırdık, sonlandıramadığımız pozisyonlar oldu ama bundan iyisini yapmamız gerektiğini biliyoruz. Geçen sezon da bu tür maçlar oynamıştık. Bugünkü karşılaşmayı onlara benzettim. Ancak kazanmak önemliydi. İç sahadaki kazanma performansımızı devam ettirdik. Derbiye aynı puanla giriyoruz. Bugünün iyi yanı aldığımız 3 puan oldu." diye konuştu.

Sebepsiz yere takımında yorgunluk gördüğünü belirten 50 yaşındaki teknik adam, "Bugün oyuncu diriliğinden mutlu olmadım. Maç da oynamadık ama yorgunluk var gibiydi. Bu yorgunluğu oluşturacak bir şey yoktu. Bazen maç öncesi konsantrasyon performansta etkili olabiliyor." ifadelerini kullandı.

"ICARDİ DAHA İYİYE GİDİYOR"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, sakalığına rağmen takımla olan Mauro Icardi'nin daha iyiye gittiğini söyledi.

Maçı şut çekemeden tamamlayan Arjantinli yıldızın performansıyla ilgili soru üzerine Buruk, "Yüzde 100'üyle oynayamayan 2-3 oyuncumuz var. Zaha'da da aynı sıkıntı var. Bileğindeki ağrıya rağmen zaman zaman iğne olarak oynadı. Icardi daha iyiye gidiyor. Zaman zaman iğne olmadan da antrenmanlar yapıyor. Hakim Ziyech'te aynı sorunları yaşadık. Şu anda yüzde 100'üne olmayan ama onlara çok ihtiyaç duyduğumuz, bizim için özel oyuncular var. Sahaya çıktıklarında ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar." şeklinde görüş belirtti.

Icardi'yi ceza sahasında daha çok topla buluşturmaları gerektiğini aktaran Buruk, "Bir santrforu çevresindeki oyuncular beslemeli. Son pas tercihlerinde Icardi'ye ulaştıramadığımız toplar oluyor. Icardi'yi kaç kere topla buluşturduğumuzu incelememiz gerek." değerlendirmesinde bulundu.

"GEÇEN SEZON DAHA DİRİYDİK VE HAZIRLANMA ŞANSIMIZ OLUYORDU"

Tecrübeli teknik adam, bu sezon Süper Lig ile Avrupa'da yoğun bir fikstürden geçtiklerini ve daha çok yorulduklarını söyledi.

Okan Buruk, geçen sezona göre daha çok maç yaptıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Geçen sezona göre daha iyi oynadığımız zamanlar da oluyor. Geçen sezon tek maçla haftaları geçiyorduk. Bu sezon çok ağır Şampiyonlar Ligi maçları oynadık. Sezona çok erken başladık. Bugüne kadar 12 Avrupa kupası maçına çıktık. Geçen sezonun yüzde 70'inde oynadığımız maçı bugüne kadar yaptık. Geçen sezon daha diriydik ve hazırlanma şansımız oluyordu. Oyuncuların fiziksel yorgunlukları da oluyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayan Türk takımları genelde ligde kötü gider. Biz bunu da kırdık. Hem ligdeki gidişatımız iyi bir şekilde ilerliyor hem de UEFA Avrupa Ligi'nde yolumuza devam ediyoruz. İki tarafı da başarılı bir şekilde götürebilme adına bizim için daha değerli."

"ÇÖZÜM OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Okan Buruk, Türk futbolunun son günlerde yaşadığı sorunların çözümü olmadığını ileri sürdü.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırması ve sonrasındaki olaylarla ilgili soru üzerine Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Konuyla ilgili bir çözüm olduğunu düşünmüyorum. İnsan olarak nasıl bu hale geldiğimizi sorgulamak gerek. Bunu sadece futbola bağlamamak lazım. Geçen hafta hepimizin çok üzüldüğü bir olay yaşandı. Ancak 2-3 gün sonra her şey normale döndü. Sosyal medyada kavgalar, birbirine saldırmalar başladı. Bu ülkede bir şey değişmiyor. Bizlerin bir şeyler yapması gerekiyor. Maalesef bu kaosu besleyenler de reyting alıyor. Bu da önemli bir şey. Hepimizin üstüne bir şeyler alması gerekiyor. Kazanmak için çok fazla çaba sarf ediyoruz. Kendi duruşumuzun dışına çıktığımız, hata yaptığımız zamanlar oluyor. Kazanmaya odaklıyız. Kazandığımızda her şeyin bittiğini düşünüyoruz."

"DAVİNSON'UN DURUMUNU BİRKAÇ GÜN İÇİNDE GÖRECEĞİZ"

Okan Buruk, sakatlığı bulunan Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez'in durumunun birkaç gün içinde netleşeceğini söyledi.

Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'in 18. haftasında 24 Aralık Pazar günü ve Turkcell Süper Kupa'da 29 Aralık Cuma günü Fenerbahçe ile yapacakları maçlar öncesi sakat futbolcuların durumuyla ilgili bilgi verdi.

Sanchez'in ağrısı olduğuna değinen Buruk, "Davinson, bizim için çok önemli bir oyuncu. Kopenhag maçında onu kullandık. Maçta yine bir ağrısı oluştu. Şu anda onu dinlendiriyoruz. Tedavisine yeniden başlandı. Birkaç gün içinde durumunu göreceğiz. Sacha Boey ceza sınırındaydı. Ona dikkatli olmasını söyledik. Oyunun gidişatına göre dışarı almayı da düşünüyordum ama istediğimiz gibi olmadı. Sergio Oliveira dışında sakat oyuncumuz yok. Fenerbahçe derbilerinde kendi oyunumuzu devam ettireceğiz. Rakibimizin kadrosu kaliteli. Fred önemli bir futbolcu ama yerine oynayacak kaliteli oyunculara sahipler. Onun eksikliği bizim için bir şey değiştirmiyor." ifadelerini kullandı.

"TRANSFERLE İLGİLİ ÖNÜMÜZDEKİ İKİ FENERBAHÇE DERBİSİNDEN SONRA KARAR VERECEĞİZ"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, devre arası transferine 2 Fenerbahçe derbisinden sonra karar vereceklerini dile getirdi.

Sol bekte kadroya almadığı Angelino'nun performansı ve bu bölgeye transfer düşünüp düşünmediklerinin sorulması üzerine Buruk, "Angelino, çok kariyerli ve iyi bir oyuncu. Ofansif özellikleri nedeniyle onu getirerek önemli bir iş yaptığımızı düşünüyorduk. Oynadığı zaman da etkili oldu. Bu bir adaptasyon süreci. Yeni bir takıma, ülkeye gelmenin zorluğu var. Galatasaray baskısı da çok farklı bir şey. Buna adapte olmakta da zorlanıyorlar. Angelino, çok iyi bir profesyonel. Bugün de Barış'ı tercih ettik. Geçen sezondan beri sol bekte çok fazla oyuncu kullandık. Transferle ilgili önümüzdeki iki Fenerbahçe derbisinden sonra karar vereceğiz. Oyuncularımızdan memnunuz. Az süre verdiğim Bakambu ve Halil Dervişoğlu gibi önemli, değerli, çok çalışan oyuncularımız var. Ndombele fizik ve antrenman temposu olarak yukarı çıktı. Az şans verdiğim çok oyuncu var. İhtiyacımız olursa bir bölgeye transfer yapabiliriz. Bununla ilgili hazırlığımızı yapıyoruz ama kararı iki maçtan sonra vereceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.