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Giriş Tarihi: 20.12.2023 09:52

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Aboubakar’dan 5 milyon Euro bekleniyor

SPOR SERVİSİ
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Aboubakar’dan 5 milyon Euro bekleniyor

Beşiktaş’ın Vincent Aboubakar'ı bedavaya bırakmaya niyeti yok. 3 kulübün ilgilendiği Kamerunlu golcü için 5 milyon Euro bonservis bedeli isteniyor.

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan ve sonrasında takıma geri dönüşüne onay verilen Vincent Aboubakar'ın ocak ayında takımdan ayrılma ihtimali oldukça yüksek. 31 yaşındaki futbolcuyla üç kulüp ilgileniyor. Al İttihad'ın tecrübeli isme 1.5 yıllığına 6.5 milyon dolarlık kontrat önerdiği öğrenildi. Al Shabab'ın da Aboubakar'ı kadrosuna katmayı düşündüğü ve menajeriyle temasa geçtiği belirtildi.

Yıldız golcüye talip olan Rusya ekibi Spartak Moskova da Zahavi ile görüşme gerçekleştiriyor. Beşiktaş yönetimi ise oyuncusunu bedavaya bırakmayacak. 3.1 milyon Euro garanti ücrete oynayan yıldız isim için 5 milyon Euro bonservis talep edilecek.

Vincent Aboubakar, bu sezon Beşiktaş formasıyla 23 maça çıkarken 11 gol ve 2 asist ile skora toplamda 13 kez katkı sağladı.

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Aboubakar’dan 5 milyon Euro bekleniyor
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