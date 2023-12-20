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Giriş Tarihi: 20.12.2023 09:44

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Edin Dzeko: İğneyle de olsa oynarım

Samet YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Edin Dzeko: İğneyle de olsa oynarım

Endişeler yersiz çıktı... 37 yaşındaki Boşnak golcü, hafta sonuna yetişiyor. Sağ arka adalesindeki zorlanma nedeniyle bugün Kayseri’de kadroda yer almayacak olan yıldız oyuncu, pazar günkü Galatasaray sınavında ise takımını yalnız bırakmayacak.

Fenerbahçe'de önceki gün ağrısı olduğu için antrenmana katılmayan Edin Dzeko, MR için hastaneye götürüldü. 16 golle takımın en çok ağları sarsan oyuncusu olan Boşnak yıldızın, pazar günü oynanacak Galatasaray maçı öncesi yaşadığı sakatlık moralleri bozmuştu ancak dün güzel haber geldi.

Yapılan detaylı tetkikler neticesinde sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edilen 37 yaşındaki santrforun, sakatlığının ciddi olmadığı bildirildi. Teknik direktör İsmail Kartal'ın, durumunu yakından takip ettiği oyuncusunu bugün Kayserispor maçında riske etmeyeceği öğrenildi.

"HER FEDAKÂRLIĞI TAKIM İÇİN YAPARIM"
Kadıköy'deki derbide mutlaka oynamak isteyen Dzeko'nun da hocasıyla görüşerek kritik maçta kesinlikle sahada olmak istediğini söylediği kaydedildi. Başarılı futbolcunun, "Kazanmak zorunda olduğumuz bir mücadele. Uzun süredir bu karşılaşmayı bekliyorum. Galatasaray'a karşı iğneyle de olsa oynarım. Ben gereken fedakârlığı yapmaya her zaman hazırım" dediği ifade edildi.

ENDİŞEYE GEREK YOK
Fenerbahçe Kulübü, dün sosyal medya hesabından Edin Dzeko'nun düz koşu yaparken bir fotoğrafını yayınlayarak, "Endişeye mahal yok"notunu paylaştı. Taraftara iyi olduğu mesajı verilen 37 yaşındaki yıldız, bu sezon 21 maçta 16 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Edin Dzeko: İğneyle de olsa oynarım
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