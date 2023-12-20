Son dakika Fenerbahçe haberleri: Edin Dzeko: İğneyle de olsa oynarım

"HER FEDAKÂRLIĞI TAKIM İÇİN YAPARIM"

Kadıköy'deki derbide mutlaka oynamak isteyen Dzeko'nun da hocasıyla görüşerek kritik maçta kesinlikle sahada olmak istediğini söylediği kaydedildi. Başarılı futbolcunun, "Kazanmak zorunda olduğumuz bir mücadele. Uzun süredir bu karşılaşmayı bekliyorum. Galatasaray'a karşı iğneyle de olsa oynarım. Ben gereken fedakârlığı yapmaya her zaman hazırım" dediği ifade edildi.

ENDİŞEYE GEREK YOK

Fenerbahçe Kulübü, dün sosyal medya hesabından Edin Dzeko'nun düz koşu yaparken bir fotoğrafını yayınlayarak, "Endişeye mahal yok"notunu paylaştı. Taraftara iyi olduğu mesajı verilen 37 yaşındaki yıldız, bu sezon 21 maçta 16 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

