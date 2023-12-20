Son dakika haberi: İsmail Kartal'dan kırmızı kart açıklaması! "Nasıl olduğunu daha konuşmadım"

Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerin Teknik Direktörü İsmail Kartal, kritik galibiyeti ve derbi öncesi cezalı duruma düşen Fred ve Mert Hakan Yandaş hakkında açıklamalarda bulundu.

"GALİBİYET GÜZEL"

"Maça iyi hazırlandık. 2-0'dan sonra çok daha rahat 3'ü, 4'ü bulabilirdik. Devre biterken savunmada anlaşmazlık oldu, 2-1. İkinci yarı 3-1 yaptık, kendi basit hatalarımızdan goller yedik. Böyle basit goller yememeliyiz. 3-3 olunca, ortam da gerildi. 4-3 kazandık, galibiyet güzel. Biz bu kadar kolay gol yememeliyiz. 3 puan aldık ama biraz hasarlı oldu."

"KIRMIZI KARTLAR NASIL OLDU?"

"Gördüğümüz kırmızı kartlar var. Bu kırmızı kartlar nasıl oldu? Daha oyuncularla detaylı konuşmadım. Konuştuktan sonra değerlendirmemiz olacak. Hafta sonu oynayacağımız Galatasaray derbisine en iyi şekilde hazırlanacağız."