Antalya’da kazanan yok

Süper Lig'de üst sıralara yükselmeye çalışan Bitexen Antalyaspor ile Kasımpaşa'yı karşı karşıya getiren mücadelede gol sesi çıkmadı: 0-0. Corendon Airlines Park'ta oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, özellikle ikinci yarıda baskısını artırsa da ataklarını golle sonuçlandıramadı. Böylece ligde 7 maçtır kaybetmeyenNuri Şahin yönetimindekiDış sahada son 4 müsabakasını da kazanamayan (3M-1B) Kasımpaşa ise puanını 22 yaptı. Bu arada Antalyaspor'da sarı kart gören Güray Vural ile Assombalonga,