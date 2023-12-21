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Giriş Tarihi: 21.12.2023

Antalya’da kazanan yok

Antalya’da kazanan yok
Süper Lig'de üst sıralara yükselmeye çalışan Bitexen Antalyaspor ile Kasımpaşa'yı karşı karşıya getiren mücadelede gol sesi çıkmadı: 0-0. Corendon Airlines Park'ta oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, özellikle ikinci yarıda baskısını artırsa da ataklarını golle sonuçlandıramadı. Böylece ligde 7 maçtır kaybetmeyen (4G-3B) Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor, puanını 24'e yükseltti. Dış sahada son 4 müsabakasını da kazanamayan (3M-1B) Kasımpaşa ise puanını 22 yaptı. Bu arada Antalyaspor'da sarı kart gören Güray Vural ile Assombalonga, pazar günü oynanacak Adana Demirspor sınavında forma giyemeyecek.

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Antalya’da kazanan yok
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