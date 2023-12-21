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Giriş Tarihi: 21.12.2023 14:18

Galatasaray taraftarı, 3 yıl sonra Fenerbahçe deplasmanına gidecek

Galatasaray taraftarı, 3 yıl sonra Fenerbahçe deplasmanına gidecek

En son 23 Şubat 2020 tarihinde Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe derbisinde tribünde yer alan Galatasaray taraftarı, pazar günü oynanacak derbiyle 3 yıl sonra deplasman tribününden maçı takip edecek.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak. Bu maçta sarı-kırmızılı taraftarlar, deplasman tribünündeki yerini alacak. İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda derbide 2 bin 79 Galatasaray taraftarı, Ülker Stadyumu'nda maçı takip edecek.

3 YIL SONRA KADIKÖY'DE OLACAK

Galatasaray taraftarı, Kadıköy'de en son 2019-2020 sezonunda 23 Şubat 2020 tarihinde Süper Lig'in 23. haftasında oynanan derbide takımının yanındaydı. O mücadeleden 3-1'lik skorla galip ayrılan sarı-kırmızılılar, sarı-lacivertlileri 20 yıl sonra sahasında mağlup etmişti.

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Galatasaray taraftarı, 3 yıl sonra Fenerbahçe deplasmanına gidecek
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