2079 Galatasaraylı 3 yıl sonra Kadıköy’de

Galatasaray'ın, F.Bahçe'ye konuk olacağı karşılaşmada sarı-kırmızılı taraftarlar da yer alacak. İstanbul İlSpor Güvenlik Kurulu'nun aldığıkarar doğrultusunda derbide2 bin 79 Galatasaraylı futbolsever, Ülker Stadyumu'nda maçı takip edecek. Sarı-kırmızılı ekibin taraftarları en son 2019-20 sezonunda 23 Şubat 2020'de Kadıköy'de 3-1 kazanılan karşılaşmada tribündeki yerini almıştı. Aslan'ın 20yıl sonra ezeli rakibini yendiğimücadelenin ardından taraftargirişine pandemi nedeniyle izinverilmemişti.
BAŞKAN ÖZBEK GİDİYOR 15 KİŞİLİK KONTENJAN AYRILDI
Fenerbahçe-G.Saray maçında iki takım yönetimlerinin birbirlerine karşı tavrı da merak konusu. Gerilimin arttığı dönemde herkes sağduyu çağrısı yaparken, gözler iki başkanın maçtaki buluşmasında olacak. G.SarayBaşkanı Dursun Özbek'in, F.BahçeÜlker Stadı'na gideceği öğrenilirkensarı-kırmızılılara protokolde15 kişilik yer ayrıldı. 3 Haziran 2018'de F.Bahçe Başkanı olan Ali Koç, 10 G.Saray derbisine çıkarken 2 galibiyet-4 mağlubiyet-4 beraberlik elde etti. 23 Mayıs 2015- 23 Ocak 2018'de ilk döneminde Özbek 6 F.Bahçe maçında 1 galibiyet- 2 yenilgi ve 3 beraberlik gördü. Özbek ikinci kez oturduğu (11Haziran 2022) başkanlık koltuğundaise ezeli rakibini iki maçta dayenmenin sevincini yaşadı.
18 BİNE BİLET VAR
Süper Lig'de haftanın maçı için satışa çıkan biletler kısa süre içinde tükendi. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada; ilk etapta kulübün yüksek divan kurulu, kongre ve temsilci üyeleri için bilet satışı gerçekleştiği belirtildi. Bu karşılaşmaiçinFenerbahçe tribünlerindeendüşük bilet fiyatıbin 100 TL ikenen yüksek ise18 bin TL oldu.G.Saray taraftarıise bin 430 TLödeyecek.
FAVORİ F.BAHÇE!
Derbi için resmi İddaa oranları belli oldu. F.Bahçe'nin galibiyetine 2.08 verilirken beraberlik ise 3.50 olarak açıklandı. Kadıköy deplasmanına çıkacak G.Saray da 2.73'lük kazanma oranında.