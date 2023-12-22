2079 Galatasaraylı 3 yıl sonra Kadıköy’de

Galatasaray'ın, F.Bahçe'ye konuk olacağı karşılaşmada sarı-kırmızılı taraftarlar da yer alacak.Ülker Stadyumu'nda maçı takip edecek. Sarı-kırmızılı ekibin taraftarları en son 2019-20 sezonunda 23 Şubat 2020'de Kadıköy'de 3-1 kazanılan karşılaşmada tribündeki yerini almıştı.Fenerbahçe-G.Saray maçında iki takım yönetimlerinin birbirlerine karşı tavrı da merak konusu. Gerilimin arttığı dönemde herkes sağduyu çağrısı yaparken, gözler iki başkanın maçtaki buluşmasında olacak.3 Haziran 2018'de F.Bahçe Başkanı olan Ali Koç, 10 G.Saray derbisine çıkarkenelde etti. 23 Mayıs 2015- 23 Ocak 2018'de ilk döneminde Özbek 6 F.Bahçe maçında 1 galibiyet- 2 yenilgi ve 3 beraberlik gördü.Süper Lig'de haftanın maçı için satışa çıkan biletler kısa süre içinde tükendi. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada; ilk etapta kulübün yüksek divan kurulu, kongre ve temsilci üyeleri için bilet satışı gerçekleştiği belirtildi.Derbi için resmi İddaa oranları belli oldu. F.Bahçe'nin galibiyetine 2.08 verilirken beraberlik ise 3.50 olarak açıklandı. Kadıköy deplasmanına çıkacak G.Saray da 2.73'lük kazanma oranında.