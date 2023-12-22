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Giriş Tarihi: 22.12.2023

2079 Galatasaraylı 3 yıl sonra Kadıköy’de

2079 Galatasaraylı 3 yıl sonra Kadıköy’de
Galatasaray'ın, F.Bahçe'ye konuk olacağı karşılaşmada sarı-kırmızılı taraftarlar da yer alacak. İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda derbide 2 bin 79 Galatasaraylı futbolsever, Ülker Stadyumu'nda maçı takip edecek. Sarı-kırmızılı ekibin taraftarları en son 2019-20 sezonunda 23 Şubat 2020'de Kadıköy'de 3-1 kazanılan karşılaşmada tribündeki yerini almıştı. Aslan'ın 20 yıl sonra ezeli rakibini yendiği mücadelenin ardından taraftar girişine pandemi nedeniyle izin verilmemişti.

BAŞKAN ÖZBEK GİDİYOR 15 KİŞİLİK KONTENJAN AYRILDI
Fenerbahçe-G.Saray maçında iki takım yönetimlerinin birbirlerine karşı tavrı da merak konusu. Gerilimin arttığı dönemde herkes sağduyu çağrısı yaparken, gözler iki başkanın maçtaki buluşmasında olacak. G.Saray Başkanı Dursun Özbek'in, F.Bahçe Ülker Stadı'na gideceği öğrenilirken sarı-kırmızılılara protokolde 15 kişilik yer ayrıldı. 3 Haziran 2018'de F.Bahçe Başkanı olan Ali Koç, 10 G.Saray derbisine çıkarken 2 galibiyet-4 mağlubiyet-4 beraberlik elde etti. 23 Mayıs 2015- 23 Ocak 2018'de ilk döneminde Özbek 6 F.Bahçe maçında 1 galibiyet- 2 yenilgi ve 3 beraberlik gördü. Özbek ikinci kez oturduğu (11 Haziran 2022) başkanlık koltuğunda ise ezeli rakibini iki maçta da yenmenin sevincini yaşadı.

18 BİNE BİLET VAR
Süper Lig'de haftanın maçı için satışa çıkan biletler kısa süre içinde tükendi. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada; ilk etapta kulübün yüksek divan kurulu, kongre ve temsilci üyeleri için bilet satışı gerçekleştiği belirtildi. Bu karşılaşma için Fenerbahçe tribünlerinde en düşük bilet fiyatı bin 100 TL iken en yüksek ise 18 bin TL oldu. G.Saray taraftarı ise bin 430 TL ödeyecek.

FAVORİ F.BAHÇE!
Derbi için resmi İddaa oranları belli oldu. F.Bahçe'nin galibiyetine 2.08 verilirken beraberlik ise 3.50 olarak açıklandı. Kadıköy deplasmanına çıkacak G.Saray da 2.73'lük kazanma oranında.

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2079 Galatasaraylı 3 yıl sonra Kadıköy’de
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