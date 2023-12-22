Beşiktaş’a CAS’tan ceza! Victor Ruiz...

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Beşiktaş'ın 15 Temmuz 2020 yılında sözleşmesini feshettiği Victor Ruiz için fesih tazminatı olarak 2.048.538 milyon Euro ve ve covid dönemi yapılan 270 bin Euro kesintinin yıllık %5 faizli bir şekilde ödenmesine hükmedildiğini açıkladı.

Konu ile ilgili siyah-beyazlı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "20 Aralık 2023 Court of Arbitration for Sport – CAS'ın kararına göre, Şirketimiz ile kontratını 15 Temmuz 2020 yılında feshetmiş olan Profesyonel A Takım oyuncusu Victor Ruiz Torre'ye fesih tazminatı olarak 2.048.538,93 Euro ve Covid-19 pandemisi dolayısıyla yapılmış olan 270.000 Euro tutarındaki ücret kesintisinin, ilgili dönemleri dikkate alarak hesaplanacak yıllık yüzde 5 faizi de kapsayacak şekilde ödenmesine hükmedilmiştir."