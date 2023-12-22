Kendim ettim kendim buldum!

Bu sezon Tüpraş Stadı'nda toplam 5 kez yenilen Beşiktaş, 3'ünü son resmi karşılaşmalarında aldı. UEFA Konferans Ligi'nde Club Brugge (0-5), ligde Fenerbahçe (1-3) ve Alanyaspor'a (1-3) kaybeden siyah-beyazlılar, kalesinde de tam 11 gole engel olamadı. Rakip ağları sadece 2 kez sarsabilen Rıza Çalımbay'ın takımı, ligde 6, Avrupa'da 3 puanı çimlere gömdü. Beşiktaş ayrıca 1996 yılından bu yana sahasında ilk kez artı 3 golle üst üste iki maç kaybetti.Beşiktaş'ta sakatlar kervanınaAlex Oxlade-Chamberlain dekatıldı. İkinci yarınınhemen başındasağ bacak arkaadalesi çekenİngiliz yıldız oyunadevam edemedi.30 yaşındaki futbolcu47. dakikadayerini 19 yaşındakiDemir EgeTıknaz'a bıraktı.Omar Colley, kariyerinde ikinci kez en skorer sezonunu yaşıyor. 2016-17'de Genk formasıyla 52 maçta 5 kez fileleri havalandıran tecrübeli savunmacı, bu rakama Beşiktaş'ta 19 karşılaşmada ulaştı. 2023-24 sezonunda Beşiktaş'ta 3 kez ile en çok açılış golünü kaydeden isim olan Gambiyalı futbolcu, aynı zamanda Süper Lig'de Aboubakar ve Chamberlain ile birlikte en çok ağları sarsan futbolcu durumunda (4).Karşılaşma sonunda kale arkasındaki tarafların olduğu bölgeye giden Omar Colley, uzun süre özür diledi. Tecrübeli futbolcu maçın ardından yaptığı açıklamada "Taraftarlar bunu hak etmiyor. Bu kabul edilebilir değil. Beşiktaş büyük bir kulüp, büyük taraftarları var. Sözün bittiği yerdeyiz. Sadece özür dileyebilirim" dedi.Beşiktaşlı taraftarlar maça ilgi göstermezken, tribünlerde büyük boşluklar gözlemlendi. İlk gol sonrası Amartey'i ıslıklayıp yuhalayan siyah-beyazlı futbolseverler, Alanyaspor'un öne geçmesinin ardından,diye tempo tuttu. Taraflarlar, maç bitiminde ise Cenk Tosun'dan, takımı tribünlere getirmesini istedi. Kaptan, arkadaşlarını tribüne götürürken, "Formayı çıkarın gidin" tezahüratları yapıldı.Alanya yenilgisi ve Rıza Çalımbay'ın açıklamalarını ardından Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat ve kurmayları, Tüpraş Stadı'nda olağanüstü toplandı. Tecrübeli hoca ile görüşme kararı alan yönetimin, sözleşmesi 27 Aralık'a kadar uzatılsa da Çalımbay ile yollarını ayırabileceği öğrenildi.Bu sezon ligde dış sahada oynadığı 7 maçta toplam 2 gol atan Alanyaspor, Beşiktaş deplasmanında 3 gol kaydetti.