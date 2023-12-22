Okan Buruk’a derbi jesti

Galatasaray, geçen sezonun şampiyon hocası Okan Buruk'u sonunda ödüllendirdi. 2022- 23 sezonu başında sarı-kırmızılı takımın başına geçen Buruk, mali şartları konuşmadansözleşmeye imza atmıştı.başarılı teknik adamın, şampiyonluk sonrasında opsiyonu kullanılmış ve ücreti sözleşmede yazan rakama göreçıkmıştı. Yönetim, 1.5 yıldır Galatasaray'ı zirvede tutan ve bu sezon da Şampiyonlar Ligi bileti aldıran, ardından da bu arenada dev takımlarla yarıştıran Okan Buruk'a beklenen zammı yaptı.Takım içinde en fazla kazanan yerli oyuncular Kerem Aktürkoğluve Kerem Demirbaydikkate alınarak bu hamle gerçekleşti. Olağanüstü seçimle göreve gelen Dursun Özbek başkanlığındaki yönetimin görev süresi, Mayıs 2024'te sona eriyor.