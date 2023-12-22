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Giriş Tarihi: 22.12.2023

Okan Buruk’a derbi jesti

MEHMET ÖZCAN
Okan Buruk’a derbi jesti

Sarı-kırmızılı yönetim, şampiyonluk apoletli teknik adamına yüzde 50 zam yaptı. Yönetim, futbolcu olarak sayısız kupa kaldırdığı G.Saray ile teknik direktörlüğünde de zafere ulaşan Okan Buruk'a, F.Bahçe maçı öncesi moral aşıladı! 50 yaşındaki çalıştırıcının ilk sezon 17 milyon TL ile başlayan garanti ücreti, 30 milyon TL'ye çıkarıldı

Galatasaray, geçen sezonun şampiyon hocası Okan Buruk'u sonunda ödüllendirdi. 2022- 23 sezonu başında sarı-kırmızılı takımın başına geçen Buruk, mali şartları konuşmadan 1+1 yıllık sözleşmeye imza atmıştı. 17 milyon TL kazanan başarılı teknik adamın, şampiyonluk sonrasında opsiyonu kullanılmış ve ücreti sözleşmede yazan rakama göre 20 milyon TL'ye çıkmıştı. Yönetim, 1.5 yıldır Galatasaray'ı zirvede tutan ve bu sezon da Şampiyonlar Ligi bileti aldıran, ardından da bu arenada dev takımlarla yarıştıran Okan Buruk'a beklenen zammı yaptı. Yüzde 50 iyileştirmeyle tecrübeli teknik direktörün garanti parası 30 milyon TL oldu.

SEÇİM NEDENİYLE UZATILMADI
Takım içinde en fazla kazanan yerli oyuncular Kerem Aktürkoğlu (27 milyon TL) ve Kerem Demirbay (1 milyon Euro) dikkate alınarak bu hamle gerçekleşti. Olağanüstü seçimle göreve gelen Dursun Özbek başkanlığındaki yönetimin görev süresi, Mayıs 2024'te sona eriyor. Bu yüzden Okan Buruk'un sözleşme süresinde herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

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Okan Buruk’a derbi jesti
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