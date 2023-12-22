Rıza Çalımbay bombaladı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, maçtan sonra herkesi yaylım ateşine tuttu. İşte satır başları:Oyuncu bu kadar duyarsız olur mu ya. Dikkat etmeleri, taraftarı sevindirmeleri gerekirken bireysel hatalarıyla maçı kaybettik.Yani sen nasıl kalecisin, (Mert Günok) oradaki topu vuracaksın gidecek, bu kadar basit!.İkinci yarı çok iyi başlamıştık amaGedson'un ayağı o kadar kötü değildi, oynayabilirdi. Her takımda kadro dışı olur ama Beşiktaş'ta olmaması gerekir. Bunlar da takımı bozdu.Ben takımı ilk gördüm, hepsi karamsar, hepsi düşünceli. Oyuncular arasında bağ kalmamış.Neden acıdım? Ben hiçbir zorluktan kaçmam, sonuna kadar giderim. Bu kadar sakat görmedim. İnanın öyle... O kadar sakat, bir de yönetimin 5 tane kadro dışı kararı...