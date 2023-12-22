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Giriş Tarihi: 22.12.2023

Rıza Çalımbay bombaladı!

Ogün ŞAHİNOĞLU
Rıza Çalımbay bombaladı!

Beşiktaş’a geldiğimde kendime acıdım. Oyuncu bu kadar duyarsız olur mu ya! Gedson oynamayacak kadar kötü değildi. Kadro dışı kararları olmaması gerekirdi”

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, maçtan sonra herkesi yaylım ateşine tuttu. İşte satır başları:
Bu yenilgiyi bize Alanya vermedi. Kendi kendimize yaptık. Biz kendi elimiz, ayağımızla verdik.
Oyuncu bu kadar duyarsız olur mu ya. Dikkat etmeleri, taraftarı sevindirmeleri gerekirken bireysel hatalarıyla maçı kaybettik.
Yani sen nasıl kalecisin, (Mert Günok) oradaki topu vuracaksın gidecek, bu kadar basit!.
İkinci yarı çok iyi başlamıştık ama Alex sakatlandı her zaman olduğu gibi
Sakat oyuncular olsaydı, kadro dışı olanlar da işlerine güçlerine bakıp oynasaydı, bambaşka şeyler olurdu.
Gedson'un ayağı o kadar kötü değildi, oynayabilirdi. Her takımda kadro dışı olur ama Beşiktaş'ta olmaması gerekir. Bunlar da takımı bozdu.
Bazı insanlar, Beşiktaş böyle sonuçlar alıyor diye seviniyordur. Ben takımı ilk gördüm, hepsi karamsar, hepsi düşünceli. Oyuncular arasında bağ kalmamış.
Beşiktaş'a geldiğimde ben, kendime acıdım. Neden acıdım? Ben hiçbir zorluktan kaçmam, sonuna kadar giderim. Bu kadar sakat görmedim. İnanın öyle... O kadar sakat, bir de yönetimin 5 tane kadro dışı kararı...

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Rıza Çalımbay bombaladı!
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