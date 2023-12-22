Son dakika Trabzonspor haberi: Transfere kadar stoper Batista Mendy

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, radikal bir değişiklik kararı alarak savunmanın merkezinde taşları yerinden oynattı. Takımda dört as stoper; Hüseyin Türkmen, Joaquin Fernandez, Filip Benkovic ve Rayyan Baniya olmasına rağmen 60 yaşındaki çalıştırıcının, Denswil'in partneri olarak son iki maçta 11'deki tercihi ön libero Batista Mendy oldu.

Savunmadan oyun kurma ve şekillendirme konusunda 23 yaşındaki futbolcudan istediğini aldığını düşünen Avcı, 11 Ocak 2024'te başlayacak ara transfer döneminde oyuncu alınana dek Mendy ile devam edecek. Trabzonspor teknik direktörünün, yurt dışında stoper için belirlenen geniş listeden elemeler yaptığı ve kısa sürede görüşmelerde bulunacağı öğrenildi.





