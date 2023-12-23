Abdullah Avcı'dan önemli açıklamalar! "Oyuncularımız kazanmak istiyordu"

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Trabzonspor, sahasında RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Abdullah Avcı, sözlerine şehit düşen askerlere baş sağlığı dileyerek başladı. İki tane planı olan takımın karşılaştığını belirten Avcı, "Rakibin top kendisindeyken aldığı formasyonlar vardı. Rakibi dar alandan çıkarmayacaktık. Maçın genelinde bunu doğru yaptığımızı düşünüyorum. Geniş alana çıktığımızda rakip kenar ortadan golü yedik. Sonrasında yine oyunda bir iki tane değişiklik yaparak oyuna sahip olduk ve devreden önce golü bulduk. İkinci yarıda oyunu biraz daha domine ettik. Baskılarımız sonuçlanmadı. Daha çok pozisyon bulmamız gerekiyordu. Rakipten belki daha çok pozisyonumuz var. Onlarında kenar ortasında yakaladıkları pozisyon var. Biraz daha hırs, biraz daha kalite ve biraz daha problemi çözmeyi yaşamamız gerekiyordu. Senenin son maçını kazanmak istiyorduk. Rakipten bir tık daha fazla kazanmayı hak etmiş olabiliriz. İki tane planı olan takım vardı. Bugün berabere bitti. Yeni bir beyaz sayfa açmak istiyorduk. Yine bunu deneyeceğiz. Şu an itibarıyla oyun organizasyonunda biraz ilerleme var. Hızımızı ve kalitemizi artırmamız lazım. Onun için çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Oyuncularımız kazanmak istiyordu ama kazanamadık" diye konuştu.

Abdulkadir Ömür ve Onuachu'nun çıkışında taraftarların verdiği tepki üzerine ise Avcı, "Abdulkadir Ömür bu yörenin çocuğu, bundan etkilenmemesi gerekiyor artık. Taraftarlarımıza saygımız var. Galibiyet görmek istiyorlar. Onuachu bu takımın önemli bir oyuncusu. Topu tutmakta sıkıntı yaşadık. Onuachu topu tuttuğu zaman Trabzonspor başka bir oyun oynuyor. Tutamadığı zaman başka bir oyun oynuyor. Koşu yapabilecek ve takım savunmasına katkı verebilecek Enis Destan'ı tercih ettik. Tercihimiz taktik amaçlıydı" ifadelerini kullandı.

Nwaekeme konusunda ise Avcı, "Görüştüğümüz bir isim Trabzonspor'un menfaatleri doğrultusunda bir değerlendirme yapacağız" diyerek sözlerini tamamladı.