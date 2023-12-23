Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Çağdaş Atan: "Maçın hakkı beraberlikti"
Giriş Tarihi: 23.12.2023 22:25

Çağdaş Atan: "Maçın hakkı beraberlikti"

Çağdaş Atan: Maçın hakkı beraberlikti

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada oyunun hakkı beraberlik olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan RAMS Başakşehir'de Teknik Direktör Çağdaş Atan, bu vatan için canını veren askerlere Allah'tan rahmet dileyerek sözlerine başladı. Atan, ardından karşılaşmayı değerlendirerek, "3-4 haftadır yaptığımız presle agresif olmak istedik ama orada rakipten bir cevap geldi. Bakasetas, stoper ile bek arasına konumlanarak bizim oyunumuzu zorlaştırdı. Bu yüzden ilk yarıdaki baskımız yanlıştı. İyi durduk, yine çok fazla pozisyon vermedik. Çalıştığımız bir gol attık. İkinci yarı baskıyı değiştirdik. Bire bir baskıya döndük. Etkili baskı yaptık. Oyun bize geldi aslında pozisyonları değerlendiremedik. Oyunun hakkı bence beraberlikti" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: MSB acı haberi duyurdu! 6 kahraman Mehmetçik şehit
Irak'ın kuzeyinde 6 askerimiz şehit oldu... Şehitlerimizin hikayeleri yürekleri yaktı
Yüzyılın kentsel dönüşümü! Başkan Erdoğan açıkladı: Dönüşüm için 1.5 milyon liralık destek
SON DAKİKA | Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden acı haber: 6 kahraman asker şehit düştü
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Neden korkmuyorlar?
Terör örgütü PKK/YPG'ye ağır darbe: 5 PKK'lı öldürüldü!
İngiltere'den skandal vize kararı! "Avrupa sağlam bir dersi hak ediyor"
Haftanın notları: En çok korktukları şey...
Kartelin lüks otomobilleri polis aracı oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Çağdaş Atan: "Maçın hakkı beraberlikti"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA