EMS Yapı Sivasspor evinde İstanbulspor’u tek golle geçti

Aynı dakika içinde Barrow, topla ceza sahasına girdi. Barrow'un sert vuruşunda, kaleci Alp Arda güçlükle meşin yuvarlağı çeldi.

21. dakikada Ndao, sağ taraftan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun sert vuruşunda, top kale direğinin yanından auta çıktı.

26. dakikada Barrow'un pasında ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Saiz'ın sert vuruşunda, kaleci Alp Arda güçlükle meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz tamamlandı.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

55'inci dakikada gelişen Sivasspor atağında Alaaddin'in sağ kanattan yaptığı ortaya rakip savunmada oynayan Mehmet ters bir kafa vuruşu yaptı. Havalanan top kaleci Alp'i geçerek üst direğe çarpıp kornere çıktı.



57'nci dakikada İstanbulspor'un baskı kurarak kazandığı topta Muammer yakın köşeye yerden sert çektiği şutta top az farkla direğin yanından auta çıktı.



60'ıncı dakikada gelişen Sivasspor atağında serbest vuruş kullanan Alaaddin'in ortasında Caner topa vuruşunu yaptı, top az farkla auta çıktı.



86'ncı dakikada gelişen Sivasspor atağında orta sahadan Kvet'in pasında aniden gelen topu önünde bulan Manaj ceza sahası içine girdi ve kaleci ile karşı karşıya kaldı. Manaj'ın şutunda top ağlara gitti. 1-0