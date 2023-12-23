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Giriş Tarihi: 23.12.2023 15:08 Son Güncelleme: 23.12.2023 16:09

EMS Yapı Sivasspor evinde İstanbulspor'u tek golle geçti

EMS Yapı Sivasspor evinde İstanbulspor’u tek golle geçti

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Sivasspor, ilk yarısı 0-0 sona eren maçı Manaj'ın kaydettiği tek golle kazandı.

Süper Lig'in 18'inci haftasında kendi sahasında İstanbulspor'u konuk eden Sivasspor karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

14. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Ndao'nun sert vuruşunda, top kale direğinin üzerinden az farkla auta gitti.

Aynı dakika içinde Barrow, topla ceza sahasına girdi. Barrow'un sert vuruşunda, kaleci Alp Arda güçlükle meşin yuvarlağı çeldi.

21. dakikada Ndao, sağ taraftan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun sert vuruşunda, top kale direğinin yanından auta çıktı.

26. dakikada Barrow'un pasında ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Saiz'ın sert vuruşunda, kaleci Alp Arda güçlükle meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz tamamlandı.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

55'inci dakikada gelişen Sivasspor atağında Alaaddin'in sağ kanattan yaptığı ortaya rakip savunmada oynayan Mehmet ters bir kafa vuruşu yaptı. Havalanan top kaleci Alp'i geçerek üst direğe çarpıp kornere çıktı.

57'nci dakikada İstanbulspor'un baskı kurarak kazandığı topta Muammer yakın köşeye yerden sert çektiği şutta top az farkla direğin yanından auta çıktı.

60'ıncı dakikada gelişen Sivasspor atağında serbest vuruş kullanan Alaaddin'in ortasında Caner topa vuruşunu yaptı, top az farkla auta çıktı.

86'ncı dakikada gelişen Sivasspor atağında orta sahadan Kvet'in pasında aniden gelen topu önünde bulan Manaj ceza sahası içine girdi ve kaleci ile karşı karşıya kaldı. Manaj'ın şutunda top ağlara gitti. 1-0

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EMS Yapı Sivasspor evinde İstanbulspor'u tek golle geçti
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