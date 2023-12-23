Fenerbahçe’nin çifte derbi planı! İsmail Yüksek ve Crespo...

Kart cezası nedeniyle G.Saray derbisinde forma giyemeyecek olan Fred'in eksikliği teknik direktör İsmail Kartal'ın da planlarını bozdu. Deneyimli teknik adam, Brezilyalı oyuncunun yokluğunda Miguel Crespo'nun formasını garanti altına aldı. Portekizli futbolcunun yanında ise iki alternatif var: İsmail Yüksek&İrfan Can Kahveci...

Bu iki oyuncu üzerinde duran deneyimli çalıştırıcı, İsmail Yüksek'e yoğunlaştı. Bu sezon Fred ile iyi bir ikili olan milli futbolcunun, Crespo ile birlikte savaşçı özelliğinden faydalanmak isteyen Kartal, orta sahada hazırlıklarını buna göre yapıyor.