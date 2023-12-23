İlk gole dikkat!

Aynı puanla zirveyi paylaşan ezeli rakipler ligi de sürklase eti! Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray, bu sezon ilk golü attıkları 14’er maçtan da galibiyet sevinciyle ayrıldı. Kanarya’nın gollerinin %75’i, Aslan’ın ise %68’i ileri uçtan geldi
HEM Fenerbahçe hem de Galatasaray, bu sezon öne geçtiği 14 maçın hiçbirini kaybetmedi. F.BAHÇE'DE Dzeko, Szymanski, Tadic ve İrfan Can ligde 33 gol atarken toplam 44 golün %75'ini ileri dörtlükaydetti. Takipçisi Galatasaray'ın muhteşem üçlüsü İcardi, Kerem Aktürkoğluve Zaha ise fileleri 22kez sarsarak takıma %68'likkatkı yaptı. ŞUT değerinde G.Saray'ın, isabet karnesinde F.Bahçe'nin üstünlüğü göze çarpıyor. Aslan, maç başına 18.9 şut ile başı çekerken çerçeveyi bulduğu 6.4 istatistiğiyleikinci geldi. Kanarya şutta (16.4) G.Saray'ın arkasına kurulurken isabet karnesinde (6.8) zirvede... GALATASARAY, maç başına 16.3'lük istatistiğiyle hava topu değerinde ligde 4 numaraya yerleşirken Fenerbahçe, 12.8 ile 10'uncu sırada kaldı. Cimbom'da AbdülkerimBardakcı, maçbaşına kazandığı 3.6 havatopuyla zirveyi domineetti. DEPLASMANDA 3 gol yiyen Aslan, ligin en iyisi olarak ilk sırada gelirken Fenerbahçe de Kadıköy'de26 kez ağları havalandırarakbu alanın 1 numarası oldu. GALATASARAY'IN emektarı Muslera, isabet eden 40 şutun 32'sindebaşarı sağlayıp %80'lik kurtarışdeğeriyle ligin 3 numarasına kuruldu. F.Bahçe'de Livakovic ise kalesine gelen şutlarda 28'de 17 ile yüzde 60.7 oranla en kötü 4. eldiven oldu. ÖN alan baskısının sonucunda F.Bahçe, attığı 9 golle ligin açık ara en iyisi olurken Galatasaray bu şekilderakip ağları sadece 1 kez havalandırabildi. ATAKLARI gole çevirmede Kanarya'nın üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, %12.8'lik değeriyle ligde ikinciliğini alırken Cimbom, pozisyonlarının7.5'ini gol yapabildi.