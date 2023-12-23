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Giriş Tarihi: 23.12.2023

İlk gole dikkat!

UĞUR ÇEM
İlk gole dikkat!

Aynı puanla zirveyi paylaşan ezeli rakipler ligi de sürklase eti! Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray, bu sezon ilk golü attıkları 14’er maçtan da galibiyet sevinciyle ayrıldı. Kanarya’nın gollerinin %75’i, Aslan’ın ise %68’i ileri uçtan geldi

HEM Fenerbahçe hem de Galatasaray, bu sezon öne geçtiği 14 maçın hiçbirini kaybetmedi.
F.BAHÇE'DE Dzeko, Szymanski, Tadic ve İrfan Can ligde 33 gol atarken toplam 44 golün %75'ini ileri dörtlü kaydetti. Takipçisi Galatasaray'ın muhteşem üçlüsü İcardi, Kerem Aktürkoğlu ve Zaha ise fileleri 22 kez sarsarak takıma %68'lik katkı yaptı.
ŞUT değerinde G.Saray'ın, isabet karnesinde F.Bahçe'nin üstünlüğü göze çarpıyor. Aslan, maç başına 18.9 şut ile başı çekerken çerçeveyi bulduğu 6.4 istatistiğiyle ikinci geldi. Kanarya şutta (16.4) G.Saray'ın arkasına kurulurken isabet karnesinde (6.8) zirvede...
GALATASARAY, maç başına 16.3'lük istatistiğiyle hava topu değerinde ligde 4 numaraya yerleşirken Fenerbahçe, 12.8 ile 10'uncu sırada kaldı. Cimbom'da Abdülkerim Bardakcı, maç başına kazandığı 3.6 hava topuyla zirveyi domine etti.
DEPLASMANDA 3 gol yiyen Aslan, ligin en iyisi olarak ilk sırada gelirken Fenerbahçe de Kadıköy'de 26 kez ağları havalandırarak bu alanın 1 numarası oldu.
GALATASARAY'IN emektarı Muslera, isabet eden 40 şutun 32'sinde başarı sağlayıp %80'lik kurtarış değeriyle ligin 3 numarasına kuruldu. F.Bahçe'de Livakovic ise kalesine gelen şutlarda 28'de 17 ile yüzde 60.7 oranla en kötü 4. eldiven oldu.
ÖN alan baskısının sonucunda F.Bahçe, attığı 9 golle ligin açık ara en iyisi olurken Galatasaray bu şekilde rakip ağları sadece 1 kez havalandırabildi.
ATAKLARI gole çevirmede Kanarya'nın üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, %12.8'lik değeriyle ligde ikinciliğini alırken Cimbom, pozisyonlarının 7.5'ini gol yapabildi.

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