İlk gole dikkat!

Fenerbahçe hem de Galatasaray, bu sezon öne geçtiği 14 maçın hiçbirini kaybetmedi.Dzeko, Szymanski, Tadic ve İrfan Can ligde 33 gol atarken toplamTakipçisi Galatasaray'ın muhteşem üçlüsüdeğerinde G.Saray'ın, isabet karnesinde F.Bahçe'nin üstünlüğü göze çarpıyor. Aslan, maç başına 18.9 şut ile başı çekerken çerçeveyiKanarya şutta (16.4) G.Saray'ın arkasına kurulurken isabet karnesinde (6.8) zirvede..., maç başına 16.3'lük istatistiğiyle hava topu değerinde ligde 4 numaraya yerleşirken Fenerbahçe, 12.8 ile 10'uncu sırada kaldı.3 gol yiyen Aslan, ligin en iyisi olarak ilk sırada gelirkenemektarı Muslera, isabet edenF.Bahçe'de Livakovic ise kalesine gelen şutlarda 28'de 17 ile yüzde 60.7 oranla en kötü 4. eldiven oldu.alan baskısının sonucunda F.Bahçe, attığı 9 golle ligin açık ara en iyisi olurkengole çevirmede Kanarya'nın üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, %12.8'lik değeriyle ligde ikinciliğini alırken