Kritik derbi Kardeşler’in

SÜPER Lig'de 18. hafta maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı. Zirve yarışı veren iki ezeli rakibin Kadıköy'de pazar günü (19.00) oynayacağı karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Süleyman Özay yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Cihan Aydın. 35 yaşındaki Arda Kardeşler, hakemlik kariyerinde ilk kez Fenerbahçe- Galatasaray derbisinde düdük çalacak. Fenerbahçe, tecrübeli hakemin yönettiği 15 maçında 8 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Bu karşılaşmalarda sarı-lacivertli oyuncular 33 sarı, 1 kırmızı kart gördü. Galatasaray ise 16 maçta 9 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Sarıkırmızılı futbolculara 33 sarı ve 1 kırmızı kart çıktı.