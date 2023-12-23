Kritik derbi Kardeşler’in

SÜPER Lig'de 18. hafta maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı. Zirve yarışı veren iki ezeli rakibin Kadıköy'de pazar günü (19.00) oynayacağı karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Süleyman Özay yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Cihan Aydın. 35 yaşındaki Arda Kardeşler, hakemlik kariyerinde ilk kez Fenerbahçe- Galatasaray derbisinde düdük çalacak. Fenerbahçe, tecrübeli hakemin yönettiği 15 maçında 8 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Bu karşılaşmalarda sarı-lacivertli oyuncular 33 sarı, 1 kırmızı kart gördü. Galatasaray ise 16 maçta 9 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Sarıkırmızılı futbolculara 33 sarı ve 1 kırmızı kart çıktı.13.30 Sivasspor-İstanbulspor:Mert Güzenge 16.00 Fatih Karagümrük- Gaziantep FK: Ali Şansalan 19.00 Trabzonspor-Başakşehir:Volkan Bayarslan13.30 Konyaspor-Kayserispor:Bahattin Şimşek 16.00 Adana Demirspor- Antalyaspor: Burak Pakkan 19.00 Fenerbahçe- Galatasaray: Arda Kardeşler17.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Turgut Doman 17.00 Alanyaspor- Samsunspor: Tugay Kaan Numanoğlu 20.00 Hatayspor-Beşiktaş:Kadir Sağlam 20.00 Pendikspor- Ankaragücü: Ümit Öztürk