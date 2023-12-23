Servet Çetin: İyi bir galibiyet oldu, gol güzel zamanda geldi

EMS Yapı Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahalarında İstanbulspor'u 1-0 yendikleri için mutlu olduklarını söyledi. Çetin, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok zor bir maç olacağını bildiklerini belirtti.

İstanbulspor'un geçen hafta yaşanan olaylar nedeniyle daha rahat gelip, daha rahat futbol oynayacağını tahmin ettiklerini aktaran Çetin, "Geçen hafta Trabzonspor'a karşı ligin en iyi futbolunu oynadılar. İstanbulspor'un sıralamadaki durumuna göre insanlar yanılıyor olabilir ama biz yanılmadık." dedi.

Çetin, hafta içerisinde oyuncularından 90 dakika boyunca oyuna konsantre olmalarını istediğini dile getirerek, "Olası bir ters golde bunu çıkartmamızın daha zor olduğunu, oyun disiplinine 90 dakika boyunca sadık kalmamız gerektiğini söyledim. Golü biraz daha erken bulmayı isterdik ama geç ve güzel bir zamanda geldi." diye konuştu.

"BİZİM İÇİN İYİ BİR GALİBİYET OLDU"

Galibiyetten dolayı mutlu olduğunu vurgulayan Çetin, "Bizim için iyi bir galibiyet oldu ama zor bir maç olacağını söylemiştim. Maalesef kolay maç kazanılmıyor. İstanbulspor gayet iyi oyunculara sahip ve iyi bir futbol oynayan takım. Bizim adımıza iyi bir galibiyet oldu." ifadelerini kullandı.

Oyundan çok memnun kalmadığını aktaran Çetin, şunları kaydetti:

"Artık skora bakacağız. İnsanlar bizim takımı çok yüksekte görüyor herhalde. 29 oyuncumuz var, bu oyuncularımızın 23'ü geçen sene kendi takımlarında oynamayan ve az süre alan oyuncular. Geçen sene takımdan 11-12 oyuncu gitti, hepsi oynayan oyuncu. Gelen transferlerin çoğu kendi takımlarında oynamayan oyunculardı. Biz bu takımla daha ne yapabiliriz, 21 puanımız var ve içeride kaçırdığımız bir sürü maç var. Şu an 21 puandayız, çok daha fazlası olabilirdi. İnsanlar bir değerlendirme yaparken rakip takımların kadro yapılarına ve bütçelerine, oyuncu yapılarına da bir bakıp karşılaştırsınlar. Sivasspor benim değer verdiğim bir yer, o yüzden zarar verecek hiçbir şey de yapmam. Bazı insanların da bu şeyleri bilmeleri gerekiyor. Biz zor şartlarda hem maddi anlamda hem oyuncu yapısı anlamında zor şeylerle mücadele ediyoruz. İnsanlar bunları görmüyor, görmedikleri için de bizim emeğimiz hiç oluyor."

Çetin, kadro yapısını korumaya çalıştıklarını, devre arası hazırlık dönemini Sivas'ta geçireceklerini sözlerine ekledi.