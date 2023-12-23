Süper Lig’de dev derbi öncesi öne çıkan performanslar! İşte kilit isimler...

İşte sezonun en zorlu maçı öncesinde iki takımın öne çıkan performansları ve kilit isimleri...

-HemFenerbahçe hem de Galatasaray, bu sezon öne geçtiği 14 maçın hiçbirini kaybetmedi.

-Fenerbahçe Dzeko, Szymanski, Tadic ve İrfan Can ligde 33 gol atarken toplam 44 golün %75'ini ileri dörtlü kaydetti. Takipçisi Galatasaray'ın muhteşem üçlüsü İcardi, Kerem Aktürkoğlu ve Zaha ise fileleri 22 kez sarsarak takıma %68'lik katkı yaptı.