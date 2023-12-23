Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Lig'de dev derbi öncesi öne çıkan performanslar! İşte kilit isimler...
Giriş Tarihi: 23.12.2023 09:59 Son Güncelleme: 23.12.2023 10:02

Süper Lig'de dev derbi öncesi öne çıkan performanslar! İşte kilit isimler...

Süper Lig’de dev derbi öncesi öne çıkan performanslar! İşte kilit isimler...

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe evinde ezeli rakibi Galatasaray'ı pazar akşamı Kadıköy'de ağırlayacak. Sezonun en zorlu ve kritik maçı olan derbi öncesinde iki takımın da öne çıkan performansları var. Peki derbide kilit isimler kimler olacak? İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın dikkat çeken verileri...

Süper Lig'de sezonun en zorlu ve kritik maçında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Bu sezon şampiyonluk için birbiriyle mücadele eden iki ezeli rakibin derbi karnesi dikkat çekiyor.

İşte sezonun en zorlu maçı öncesinde iki takımın öne çıkan performansları ve kilit isimleri...

-HemFenerbahçe hem de Galatasaray, bu sezon öne geçtiği 14 maçın hiçbirini kaybetmedi.

-Fenerbahçe Dzeko, Szymanski, Tadic ve İrfan Can ligde 33 gol atarken toplam 44 golün %75'ini ileri dörtlü kaydetti. Takipçisi Galatasaray'ın muhteşem üçlüsü İcardi, Kerem Aktürkoğlu ve Zaha ise fileleri 22 kez sarsarak takıma %68'lik katkı yaptı.

-Şut değerinde G.Saray'ın, isabet karnesinde F.Bahçe'nin üstünlüğü göze çarpıyor. Aslan, maç başına 18.9 şut ile başı çekerken çerçeveyi bulduğu 6.4 istatistiğiyle ikinci geldi. Kanarya şutta (16.4) G.Saray'ın arkasına kurulurken isabet karnesinde (6.8) zirvede...

-Galatasaray maç başına 16.3'lük istatistiğiyle hava topu değerinde ligde 4 numaraya yerleşirken Fenerbahçe, 12.8 ile 10'uncu sırada kaldı. Cimbom'da Abdülkerim Bardakcı, maç başına kazandığı 3.6 hava topuyla zirveyi domine etti.

-Deplasmanda 3 gol yiyen Aslan, ligin en iyisi olarak ilk sırada gelirken Fenerbahçe de Kadıköy'de 26 kez ağları havalandırarak bu alanın 1 numarası oldu.

-Galatasaray'ın emektarı Muslera, isabet eden 40 şutun 32'sinde başarı sağlayıp %80'lik kurtarış değeriyle ligin 3 numarasına kuruldu. F.Bahçe'de Livakovic ise kalesine gelen şutlarda 28'de 17 ile yüzde 60.7 oranla en kötü 4. eldiven oldu.

-Ön alan baskısının sonucunda F.Bahçe, attığı 9 golle ligin açık ara en iyisi olurken Galatasaray bu şekilde rakip ağları sadece 1 kez havalandırabildi.

-Atakları gole çevirmede Kanarya'nın üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, %12.8'lik değeriyle ligde ikinciliğini alırken Cimbom, pozisyonlarının 7.5'ini gol yapabildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: MSB acı haberi duyurdu! 6 kahraman Mehmetçik şehit
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: BMGK'da "Gazze'de acil adım" karar tasarısı kabul edildi
Memur maaşlarında artış tahmini % 50
Kartelin lüks otomobilleri polis aracı oldu
SON DAKİKA | THY'nin İstanbul kalkış ve varışlı 41 seferi iptal oldu
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
Neden korkmuyorlar?
Google ve Meta’yı dize getirip yasayı çıkarmıştı! Avustralya Komisyon Başkanı SABAH’a konuştu: Microsoft CEO’su hemen aradı ve…
SON DAKİKA | İstanbul merkezli 13 ilde Kafes-23 operasyonu: 5 organize suç örgütü çökertildi
ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Lig'de dev derbi öncesi öne çıkan performanslar! İşte kilit isimler...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA