Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Adanaspor 2-0'dan dönüp Bandırmaspor'u devirdi
Giriş Tarihi: 24.12.2023 16:04

Adanaspor 2-0'dan dönüp Bandırmaspor'u devirdi

AA
Adanaspor 2-0’dan dönüp Bandırmaspor’u devirdi

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Adanaspor, 2-0 geriye düştüğü maçta, ikinci yarıda bulduğu gollerle deplasmanda Teksüt Bandırmaspor'u 3-2 yendi. Adanaspor kalecisi Ahmet Said Kıvanç, 47. dakikada Bandırmaspor'un Emirhan Aydoğan'la kullandığı penaltıda gole izin vermedi.

Teksüt Bandırmaspor 2 - 3 Adanaspor

Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Kapluhan, Hasan Hüseyin Tetik

Teksüt Bandırmaspor: Akın Alkan, Djitte, Emirhan Aydoğan (Dk. 66 Mustafa Çeçenoğlu), Soukou (Dk. 61 Metehan Mimaroğlu), Jozefzoon, Sitoe, Levent Ayçiçek (Dk. 61 Doğan Can Davas), Sergen Piçinciol, Mehmet Özcan (Dk. 79 Batuhan Yayıkcı), Mucahit Albayrak, Harris (Dk. 61 Rahmetullah Berişbek)
Adanaspor: Ahmet Said Kıvanç, Kubilay Aktaş (Dk. 84 Devran Şenyurt), Metehan Altunbaş (Dk. 63 Oberlin), Harun Alpsoy, Hakkı Türker (Dk. 46 Ayuk), Lukaku, Fatih Kurucuk, Evren Korkmaz (Dk. 46 Cem Güzelbay), Mehmet Feyzi Yıldırım, Diakite, Burhan Tuzun (Dk. 72 Ferhat Katipoğlu)

Goller: Dk. 21 (Penaltıdan) ve 45+6 Emirhan Aydoğan (Teksüt Bandırmaspor), Dk. 53 Burhan Tuzun, Dk. 55 Metehan Altunbaş, Dk. 70 Oberlin (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 33 Djitte, Dk. 90 Batuhan Yayıkcı, Dk. 90+2 Sergen Piçinciol (Teksüt Bandırmaspor), Dk. 45+6 Evren Korkmaz, Dk. 47 Lukaku, Dk. 75 Fatih Kurucuk, Dk. 87 Devran Şenyurt (Adanaspor)

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika! Milli Savunma Bakanı Güler, TSK komuta kademesi ile Irak sınırında...
HDP/DEM Eş Başkanı iyice azıttı: Türk milletine açık tehdit! "Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak"
AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nden ortak bildiri: Terör ve şiddet hedefine ulaşamayacak
Son dakika! Milli Savunma Bakanı Güler, TSK komuta kademesi ile Irak sınırında...
Emekli Albay Orkun Özeller’in skandal Pençe Kilit Harekatı yorumuna tepki: FETÖ ağzıdır hatta ihanettir!
Borsada neler oluyor?
Yüzyılın kentsel dönüşümü! Başkan Erdoğan açıkladı: Dönüşüm için 1.5 milyon liralık destek
Şehit Budak'ın son paylaşımı ve Şehit Aslan'ın babasının ifadeleri duygulandırdı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden acı haber: 6 kahraman asker şehit düştü
ARKADAŞINA GÖNDER
Adanaspor 2-0'dan dönüp Bandırmaspor'u devirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA