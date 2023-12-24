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Giriş Tarihi: 24.12.2023 18:18 Son Güncelleme: 24.12.2023 18:41

Andreaw Gravillon, Adana Demirspor'a mektupla veda etti

Andreaw Gravillon, Adana Demirspor’a mektupla veda etti

Adana Demirspor'un stoperi Andreaw Gravillon'un birkaç aydır maaşını alamadığı gerekçesiyle kulübe avukatı aracılığıyla bir mektup gönderdiği ve sözleşmesini tek taraflı feshettiği ileri sürüldü.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da, Andreaw Gravillon ile yolların ayrıldığı iddia edildi. L'Equipe'in haberine göre; birkaç aydır maaşını alamayan Gravillon, avukatları aracılığıyla mavi lacivertli kulübe sözleşmesinin sona erdiğini duyuran bir mektup gönderdi. Takım arayışlarına başlayan 25 yaşındaki stoperin, şimdiden Spartak Moskova ile görüştüğü ve Rus takımına transfer olma yolunda önemli adımlar attığı ileri sürüldü.

"BİRÇOK OYUNCU TAKIMDAN AYRILACAK"
Haberde ayrıca Adana Demirspor'un önümüzdeki haftalarda maddi sorunlar nedeniyle büyük sıkıntılar yaşayacağı da vurgulandı. Birkaç aydır futbolculara maaş ödeme konusunda sıkıntı yaşayan Türk kulübünde, birçok oyuncunun takımdan ayrılacağı iddia edildi.

18 MAÇTA 1 GOL, 1 ASİST
Fransa'nın Reims takımından geçtiğimiz yaz 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Adana temsilcisine transfer olan Andreaw Gravillon'un 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu. Mavi lavivertli takımd 18 maça çıkan Gravillon 1 gol, 1 asistlik skor katkısı sağlamıştı.

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Andreaw Gravillon, Adana Demirspor'a mektupla veda etti
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