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Giriş Tarihi: 24.12.2023 19:53

Cengiz Hoşfikirer: Golleri bulup istediğimiz sonucu aldık

İHA
Cengiz Hoşfikirer: Golleri bulup istediğimiz sonucu aldık

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Antalyaspor’u yenen Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Cengiz Hoşfikirer,” Antalyaspor’un gol yollarını iyi kapattık, kendi opsiyonlarımızı kurguladık ve sonu da iyi bitti” dedi.

Trendyol Süper Lig'in 18.haftasında Adana Demirspor, konuk ettiği Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Maç sonu açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Cengiz Hoşfikirer ise uzun zamandır galibiyet alamamanın kötü psikolojisiyle sahaya çıktıklarını belirterek, "Kadro derinliğinde problemlerimiz vardı. Oyunu iyi analiz etmeye çalıştık. Rakibimizin kenar oyununun iyi olduğunu biliyorduk. Antalyaspor'un gol yollarını iyi kapattık. Kendi opsiyonlarımızı kurguladık ve sonu da iyi bitti. Oyuncularımızın isteği, coşkusu hat safhadaydı. İsteyen oyuncuların ne kadar gayretli olduklarına şahit olduk. Çok iyi bir ekibimiz var. Çalıştığımız noktalardan golleri bulduk, istediğimiz sonucu aldık" dedi.

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Cengiz Hoşfikirer: Golleri bulup istediğimiz sonucu aldık
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