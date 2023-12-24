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Giriş Tarihi: 24.12.2023 19:32 Son Güncelleme: 24.12.2023 19:34

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde şehitler unutulmadı

İHA
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde şehitler unutulmadı

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbide, Pençe-Kilit Harekatı’nda şehit düşen 12 Türk askeri anıldı.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray ile karşılaşıyor. Pençe-Kilit Harekatı'nda teröristlerle girilen çatışmada şehit olan 12 Mehmetçik için anma gerçekleştirildi.

Fenerbahçeli futbolcular ısınmaya 'Başımız Sağ Olsun' pankartı ile çıkarken, tişörtlerde de aynı yazı yer aldı. İki takım futbolcuları seremoni öncesi sahaya çıkarken, "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" pankartı taşıdı. Tribünlerde de taraftarlar "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" tezahüratında bulundu. Galatasaraylı futbolcuların, seremonide kollarında siyah bant taktığı görüldü.

Müsabaka öncesi seremonide de 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde şehitler unutulmadı
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