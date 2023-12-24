Galatasaray, Kadıköy’de son 7 maçta 1 kez yenildi

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada kontrollü bir oyun tercih eden iki takım da pozisyon üretmekte zorlandı. Toplam 45 faulle sahne olan karşılaşmada oyunun akışı sık sık kesilirken, düşük tempoda geçen mücadele golsüz berabere sonuçlandı. İki takımın da puanını 44'e çıkardığı ligde Fenerbahçe ilk yarıyı lider, Galatasaray ise averajla ikinci sırada tamamladı.

4 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ

Galatasaray, Fenerbahçe ile berabere kalarak ligde 4 maç aradan sonra puan kaybı yaşadı. Sarı-Kırmızılı takım, 12. haftada Atakaş Hatayspor'a yenildikten sonra sırasıyla Corendon Alanyaspor, Siltaş Yapı Pendikspor, Yukatel Adana Demirspor ve VavaCars Fatih Karagümrük'ü mağlup etmişti.

KADIKÖY'DE SON 7 MAÇTA 1 YENİLGİ

Galatasaray, Süper Lig'de rakibiyle deplasmanda oynadığı son 7 müsabakada sadece bir kez mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, 2018'den bu yana Kadıköy'de çıktığı 6 derbide 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda rakip filelere 8 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 4 gol gördü.

SAVUNMADAKİ BAŞARILI PERFORMANSINI SÜRDÜRDÜ

Galatasaray, Süper Lig'deki başarılı performansını Fenerbahçe derbisinde devam ettirdi. Ligin en az gol yiyen takımı olan Sarı-Kırmızılı ekip, Fenerbahçe maçında da kalesini başarılı bir şekilde savundu. Süper Lig'de bu sezon kalesinde 9 gol gören Galatasaray, oynadığı 17 maçın 10'unda rakiplerine gol şansı tanımadı.

ICARDI İLK KEZ BÜYÜK BİR MAÇI BOŞ GEÇTİ

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Süper Lig'de ilk kez büyük bir maçta skor üretemedi. Sarı-kırmızılı takımda ikinci sezonunu geçiren Arjantinli futbolcu, daha önce ligde şampiyonluk yaşayan takımlara karşı forma giydiği tüm maçlarda ağları havalandırmıştı. Icardi, daha önce forma giydiği 3 Beşiktaş maçında 5, 3 Başakşehir karşılaşmasında 3, 2 Trabzonspor müsabakasında 3, 2 Fenerbahçe derbisinde 2 kez topu filelere göndermişti.