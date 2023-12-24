Galatasaray’da Lucas Torreira ve Sacha Boey cezalı duruma düştü

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe ile mücadele etti. Karşılaşmanın 63. dakikasında orta sahada Edin Dzeko'ya yaptığı faul sonrasında hakem Arda Kardeşler, Lucas Torreira'ya sarı kart gösterdi.Sacha Boey da maçın 73. dakikasında Joshua King ile yaşadığı tartışmadan dolayı sarı kart gördü. Takımda sarı kart sınırında olan isimlerden yer alan Torreira ve Boey, böylece cezalı duruma düştü. İki futbolcu, Konyaspor maçında sarı kart cezalarından dolayı oynayamayacak.