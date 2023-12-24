Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'da Lucas Torreira ve Sacha Boey cezalı duruma düştü
Giriş Tarihi: 24.12.2023 21:28

Galatasaray'da Lucas Torreira ve Sacha Boey cezalı duruma düştü

İHA
Galatasaray’da Lucas Torreira ve Sacha Boey cezalı duruma düştü

Galatasaray’ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torriera ile Fransız futbolcusu Sacha Boey, Fenerbahçe derbisinde gördüğü sarı kartlarla cezalı duruma düştü.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe ile mücadele etti. Karşılaşmanın 63. dakikasında orta sahada Edin Dzeko'ya yaptığı faul sonrasında hakem Arda Kardeşler, Lucas Torreira'ya sarı kart gösterdi.

Sacha Boey da maçın 73. dakikasında Joshua King ile yaşadığı tartışmadan dolayı sarı kart gördü. Takımda sarı kart sınırında olan isimlerden yer alan Torreira ve Boey, böylece cezalı duruma düştü. İki futbolcu, Konyaspor maçında sarı kart cezalarından dolayı oynayamayacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika! Milli Savunma Bakanı Güler, TSK komuta kademesi ile Irak sınırında...
Emekli Albay Orkun Özeller’in skandal Pençe Kilit Harekatı yorumuna tepki: FETÖ ağzıdır hatta ihanettir!
Son dakika! Milli Savunma Bakanı Güler, TSK komuta kademesi ile Irak sınırında...
HDP/DEM Eş Başkanı iyice azıttı: Türk milletine açık tehdit! "Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak"
DEM Parti'nin kongresinde skandal görüntüler! Teröristbaşının sloganları atıldı
Borsada neler oluyor?
AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nden ortak bildiri: Terör ve şiddet hedefine ulaşamayacak
Yüzyılın kentsel dönüşümü! Başkan Erdoğan açıkladı: Dönüşüm için 1.5 milyon liralık destek
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert tepki: Utanç verici bir durum
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'da Lucas Torreira ve Sacha Boey cezalı duruma düştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA