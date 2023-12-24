İsmail Kartal’dan derbi öncesi Fred açıklaması

İsmail Kartal yaptığı açıklamada, "Öncelikle şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Vatanımızın başı sağolsun. Mehmetçiklerimizi, Allah başımızdan eksik etmesin. Onlar varsa biz varız." dedi.

"GÜÇLÜ BİR OYUNUMUZ VAR"

Başarılı teknik adam, "Bu sonuçta bir derbi. Averajla biz lideriz. Kendi seyircimizin önünde oynayacağız. İyi hazırlandık. Moralimiz iyi. 3 puan için hazırlandık. Kazanmak için planlar yaptık. Oyuncularıma güveniyorum. Güzel bir ortamımız var, güzel bir hava yakaladık. Güçlü bir oyunumuz var. Rakibimize bunu hissettirerek kazanmak istiyoruz." açıklamasını yaptı.

Eksiklerle ilgili konuşan Kartal, "Fred, önemli bir oyuncu. Fred yok diye kara kara düşünecek değiliz. Onun yerine oynayacak olan oyuncu da elinden geleni yapacaktır. Derbilerin atmosferi yüksek, gerilimi yüksektir. Kendi işimizi yapmaya çalışacağız. Kazanmak için mücadele edeceğiz. Oyuncularım inşallah verdiğim görevleri yerine getirir, getireceklerine inanıyorum." ifadelerini kullandı.