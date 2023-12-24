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Giriş Tarihi: 24.12.2023 19:52

Joao Tralhao: Maç böyle ortadan ikiye incecik bir çizgiyle ayrıldı

İHA
Joao Tralhao: Maç böyle ortadan ikiye incecik bir çizgiyle ayrıldı

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Adana Demirspor’a mağlup olan Antalyaspor Teknik Sorumlusu Joao Tralhao, ”En azından 1 puan alma adına olağanüstü mücadele gösteren oyuncularımı tebrik ediyorum” dedi.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Antalyaspor deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu. Maç sonunda Antalyaspor Teknik Sorumlusu Joao Tralhao değerlendirmelerde bulundu.

Maçın iki yarısının çok farklı olduğunu belirten Tralhao, "Bugün maç böyle ortadan ikiye incecik bir çizgiyle ayrıldı diyebiliriz. İlk ve ikinci yarı, planladığımız gibi değildi. İlk yarıda ofansif tarafı güçlü rakibimizi iyi kontrol ettik. Defansif anlamda farklı durumlarla karşılaştık ve rakibimizi durdurmak istediğimiz pozisyonlarda zorlandık. Daha ilk pozisyonda rakibimiz bize üstünlük sağladı. Bu da oyun planımızda küçük pürüzlere sebebiyet verdi. İkinci yarıya 2-0 geride başlayan bir Antalyaspor vardı. Takım olarak gerekeli reaksiyonu gösterdiğimizi düşünüyorum. Ofansif oyunda agresif oynayan, beraberliği yakalayıp öne geçmeye çalıştık. Yeterli fırsatları da bulduk. İkinci yarıyı çok iyi oynadık. Buradan puanla ayrılmayı hak etmedik diye düşünüyorum. Evinde güçlü bir Adana Demirspor'a karşı istediğimiz oyuncularımız yoktu. Bu bahanelere tabi ki sığınmıyoruz ama sahada bütünlüğü sağlamak adına zorlandık. En azından 1 puan alma adına olağanüstü mücadele gösteren oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

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Joao Tralhao: Maç böyle ortadan ikiye incecik bir çizgiyle ayrıldı
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