Kerem Demirbay: Kariyerimdeki en güçlü bir atmosfer

Galatasaray'ın orta saha oyuncularından Kerem Demirbay, Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Kerem Demirbay "Atmosfer olarak kesinlikle kariyerimde en müthiş bir atmosfer, en güçlü bir atmosfer iki tarafta. Güzel bir maçtı." dedi.

Kerem Demirbay ayrıca "Maçı kazanmak istiyorduk. 3 puanla eve gidip lige devam etmek istiyorduk. Olmadı. Zor maç olacağını biliyorduk, zor maç oldu. Çok şans yakalamadık ama 1-2 tane iyi şans vardı. Sonunu getiremedik. Bugün olmayacak gibi." açıklamasını yaptı.