Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Mondihome Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar: Konyaspor kazanmayı daha çok istedi
Giriş Tarihi: 24.12.2023 18:01

Mondihome Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar: Konyaspor kazanmayı daha çok istedi

AA
Mondihome Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar: Konyaspor kazanmayı daha çok istedi

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 2-0 yenilen Mondihome Kayserispor'da teknik direktör Recep Uçar, kazanmak için ortaya koydukları mücadelenin yetersiz olduğunu söyledi.

Recep Uçar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerler için başsağlığı diledi. Maçta kazanmayı hak edecek oyun ortaya koymadıklarını ifade eden Uçar, aldıkları mağlubiyetten dolayı üzgün olduğunu vurguladı.

Uçar, ilk yarıda pozisyonlar bulduklarını belirterek, "Atabilsek oyunun şekli farklı olacaktı, değerlendiremedik. İkinci yarının başında Konyaspor, penaltı bulduktan sonra direnci ve savunma reflekslerinin arttığı bir maç oldu. Sonrasında ikinci 'VAR'dan gelen penaltı. Bizim attığımız yine 'VAR'dan iptal oldu. Özellikle 2-0'dan sonra oyun düzeninin dışına çıktığımız bir oyun. Bunu kendi adıma ve takımım adına kabul etmiyorum. Bugün ortaya koyduğumuz direnç, mücadele ve kalite kazanmayı hak etmiyor. Konyaspor, kazanmayı daha çok istedi. Kendi adıma üzgünüm. Buraya gelen destek veren 1500 civarında Kayseri taraftarı var. Onlar adına çok üzgünüm, özür diliyorum" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika! Milli Savunma Bakanı Güler, TSK komuta kademesi ile Irak sınırında...
Emekli Albay Orkun Özeller’in skandal Pençe Kilit Harekatı yorumuna tepki: FETÖ ağzıdır hatta ihanettir!
HDP/DEM Eş Başkanı iyice azıttı: Türk milletine açık tehdit! "Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak"
Son dakika! Milli Savunma Bakanı Güler, TSK komuta kademesi ile Irak sınırında...
Borsada neler oluyor?
AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nden ortak bildiri: Terör ve şiddet hedefine ulaşamayacak
DEM Parti'nin kongresinde skandal görüntüler! Terörist başının sloganları atıldı
Yüzyılın kentsel dönüşümü! Başkan Erdoğan açıkladı: Dönüşüm için 1.5 milyon liralık destek
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert tepki: Utanç verici bir durum
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Mondihome Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar: Konyaspor kazanmayı daha çok istedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA