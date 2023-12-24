Okan Buruk: Kazanabileceğimiz bir maçtı

"ÜRETKENLİĞİMİZİN ALTINDA KALDIK"

Takım olarak kendi üretkenliklerinin altında kaldıklarını belirten Buruk, "Bugün oyunun genelinde bunu söyleyebiliriz. İsabetli şut vermedik. Hücum hamleleri de yaptık. Gol çıkarabilmeyi düşündük. Bu maçlar çok önemli ve değerli. Herkesin kazanmak istediği maçlar. Aslında bu deplasmanı çok baskı altında bir deplasman olarak geçirmedik. Eksik olan yerimiz daha çok üretebilirdik. Takım olarak da kendi üretkenliğimizin altında kaldık" diye konuştu.

"ÇOK FAZLA FAUL OLDU"

İki takımın da oyunun hızlanmasını çok istemediğini aktaran Okan Buruk, "Çok fazla faul oldu ve çok fazla itiraz oldu. İtirazlar da zaman zaman çok uzadı. Hakem çok erken bir dakikada kenara gelerek pozisyonu anlattı. İki takım da zaman zaman fazla konuştu. Derbi maçları biraz da böyle oluyor. İki takım da oyunun çok fazla hızlanmasına izin verdi. Burada hakemin de durdurduğu yerler oldu" şeklinde konuştu.