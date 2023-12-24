Son dakika: Okan Buruk’tan Fenerbahçe açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe maçı öncesi açıklama yaptı.

Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Şehitlerimiz var, hepimiz üzgünüz. Allah'tan rahmet diliyorum. Elimizden de bir şey gelmiyor. Dualarımız onlarla, aileleriyle. İnşallah bir an önce terör biter, barış gelir. Askerlerimizin katledilmediği bir ortam istiyoruz. İnşallah bu son bulur." dedi.

"PROVOKASYON VARDI"

Taraftar baskısıyla ilgili konuşan Okan Buruk, "Zor bir maç olacak. Stresli bir maç olacak. Stresi yönetmek gerekiyor. Daha stada girerken burada provokasyon vardı. Maç içerisinde oyuncuların davranışları çok önem kazanacak." ifadelerini kullandı.

"HAKEM KARARLARI ADİL OLSUN"

Okan Buruk, "Hakem Arda Kardeşler'e başarılar dilemek istiyorum. İki takım için de adil kararların verildiği bir maç olsun." açıklamasını yaptı.

DAVINSON SANCHEZ AÇIKLAMASI!

Sakatlığı bulunan Sanchez için konuşan Okan Buruk, "Davinson Sanchez'in ağrısı oldu, oynatmak istemedik. İyi oyuncularımız var. Fenerbahçe ve bizim için bazen oyuncu seçmek kolay olmuyor. Oyununun devamında da kulübeden gelecek önemli oyuncularımız var. Wilfried Zaha'nın son maç hafif sakatlığı vardı. Oyunun durumuna göre kulübeden hamleler yapacağız." şeklinde konuştu.

Okan Buruk ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Kendi oyunumuzu ortaya koyacağız. Fenerbahçe'nin kadrosuna, duruşuna göre organizasyonumuzu yaptık. Burada iki takım da kazanmak istiyor. Zor deplasman, burada taraftarın oyuna katılımı olacak. Bizim top ayağımızdayken yaptığımız işler önem kazandıracak. İki kaliteli takım var. Amacımız kazanmak. İnşallah güzel bir oyun çıkar. Futbolun kalitesini ön plana çıkartmalıyız."