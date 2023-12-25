Adı var kendi yok!

F.Bahçe ile Galatasaray, Süper Lig'de Mart 2018'den bu yana Kadıköy'de ilk kez 0-0 berabere kaldı. İki takım da bu sezon en az şut çektikleri ve gol beklentisi değerinde kaldıkları Süper Lig maçını oynadı.Oyunun fauller nedeniyle çok fazla durakladığı dev derbide topun sahada kalma süresi, 43 dakika 8 saniye oldu. Bu süreyle karşılaşma, bu sezon topun en az oyunda kaldığı ikinci maç oldu.Kırmızı kart cezalısı Fred'in mevkisinde görev yapan İrfan Can Kahveci, öz eleştiri yaptı: "Tutuk bir derbi oldu. Kazanmayı isterdik ama 4-5 gün sonra bir Süper Kupa maçı var. Orada şampiyon olmak istiyoruz. Pozisyon az olsa da ikili mücadelenin çok olduğu bir karşılaşmaydı. Fred hem savunma hem de hücum geçişlerinde faydalı bir oyuncu. Eksikliğini hissediyoruz. Onun yerini doldurmaya çalıştım ama olmadı. Zaten Süper Kupa'da oynayacak."Türkinsanlarına baş sağlığı dileyerek sözlerine başlayan Fenerbahçeli Djiku, karşılaşmayı ve cuma günü oynanacak Süper Kupa finalini şöyle yorumladı: "Takım olarak güçlü bir şekilde savunma yaptık. İyi atağa kalkan oyuncuları vardı. Rakip kalede daha fazla pozisyon bulabilirdik ama olmadı. Süper Kupa da zor geçecek. İlk yarı hareketsizdik, Süper Kupa'da ikinci yarıdaki gibi oynamalıyız."