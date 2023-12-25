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Giriş Tarihi: 25.12.2023

Adı var kendi yok!

Adı var kendi yok!

Derbide gol sesi çıkmadı, Fenerbahçe 2023 yılını averajla Galatasaray'ın önünde lider tamamladı. Zirve yarışında kafa kafaya giden iki takımın mücadelesi tat vermedi. İlk isabetli şut 70'te Ziyech'ten geldi. Kanarya, çerçeveyi bulamadı. 45 faulle (19FB-26GS) sezon rekoru kırıldı. Şimdi gözler 29 Aralık'ta Riyad'da oynanacak Süper Kupa finalinde

F.Bahçe ile Galatasaray, Süper Lig'de Mart 2018'den bu yana Kadıköy'de ilk kez 0-0 berabere kaldı. İki takım da bu sezon en az şut çektikleri ve gol beklentisi değerinde kaldıkları Süper Lig maçını oynadı.

BİR DEVRE BİLE OYNANMADI: 43:08
Oyunun fauller nedeniyle çok fazla durakladığı dev derbide topun sahada kalma süresi, 43 dakika 8 saniye oldu. Bu süreyle karşılaşma, bu sezon topun en az oyunda kaldığı ikinci maç oldu.

'FRED GİBİ OLAMADIM''OLAMADIM'
Kırmızı kart cezalısı Fred'in mevkisinde görev yapan İrfan Can Kahveci, öz eleştiri yaptı: "Tutuk bir derbi oldu. Kazanmayı isterdik ama 4-5 gün sonra bir Süper Kupa maçı var. Orada şampiyon olmak istiyoruz. Pozisyon az olsa da ikili mücadelenin çok olduğu bir karşılaşmaydı. Fred hem savunma hem de hücum geçişlerinde faydalı bir oyuncu. Eksikliğini hissediyoruz. Onun yerini doldurmaya çalıştım ama olmadı. Zaten Süper Kupa'da oynayacak."

KUPADA 2. YARIDAKİ GİBİ OYNAMALIYIZ!
Türk insanlarına baş sağlığı dileyerek sözlerine başlayan Fenerbahçeli Djiku, karşılaşmayı ve cuma günü oynanacak Süper Kupa finalini şöyle yorumladı: "Takım olarak güçlü bir şekilde savunma yaptık. İyi atağa kalkan oyuncuları vardı. Rakip kalede daha fazla pozisyon bulabilirdik ama olmadı. Süper Kupa da zor geçecek. İlk yarı hareketsizdik, Süper Kupa'da ikinci yarıdaki gibi oynamalıyız."

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