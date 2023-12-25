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Giriş Tarihi: 25.12.2023 16:24

Emet’te Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş taraftarları terörü lanetledi

İHA
Emet’te Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş taraftarları terörü lanetledi

Emet Gençlik Derneği öncülüğünde düzenlenen programda Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş taraftarları terör lanetledi, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş taraftarları Emet Gençlik Derneği ve Ülkü Ocakları'nın öncülüğünde bir araya gelerek terörü lanetledi. Gençler, Emet Hükümet Meydanı önünde düzenlenen programda, bir araya gelen taraftar gruplarıyla birlikte şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. Son iki günde gerçekleşen terör saldırılarında hayatını kaybeden 12 asker için dua eden gençler, şehit ailelerine başsağlığı diledi.

Programa katılan Emet Gençlik Derneği, Emet AK Parti Gençlik Kolları, Emet Ülkü Ocakları, Genç Fenerbahçeliler, Galatasaray Taraftar Grubu ve Beşiktaş Taraftar Grubu adına ortak basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, Türkiye'nin renkleri, siyasi görüşleri, futbol takım tercihleri ne olursa olsun birlik ve beraberlik içinde oldukları vurgulandı.

Emet Gençlik Derneği adına yapılan konuşmada, "Ülkemiz ve milletimiz adına büyük bir bütünlük içindeyiz. Her ne olursa olsun, terör saldırılarına karşı dimdik duruyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyoruz. Türk milleti olarak bir ve beraber olduğumuz sürece hiçbir güç bizi bölemez" ifadelerini kullanıldı.

Programda, Ülkü Ocakları da Emet MHP İlçe Başkanı Mustafa Mecit'in katılımıyla bir stant açıldı, terörü lanetleyen mesaj iletildi. Programda, şehit isimleri tek tek okundu, katılımcılar tarafından 'burada' diye cevaplandı.

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Emet’te Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş taraftarları terörü lanetledi
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