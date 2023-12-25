Federasyona başvuracağız

Galatasaray yöneticisi Yazgan, “Penaltı ve kırmızı kart olduğunu biz gördük. Hakem neden göremedi bilmiyorum. Bu işte kasıt var” dedi
G.Saray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan, mücadelenin ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. TFF'yi göreve çağıran Yazgan, "26 kamera var, çok zor bir açı gibi pozisyonu göstermedi arkadaşlar. Penaltı ve kırmızı kart olduğunu biz gördük. Hakem neden göremedi bilmiyorum. TFF gidip beIN Medya'ya sorsun" dedi. "Maç sonu ne hikmetseşapkadan tavşan çıkarır gibi pozisyon çıkardılar" ifadelerini de kullanan Yazgan, şöyle devam etti: "Bu görüntüler VAR'a gönderilmiş mi? TFF yetkilileri sorsun, 26 kameranın kaç tanesinden görüntü gitmiş VAR'a? TFF, beIN Medya'yı sorgulasın.Bu işte kasıt, kötü niyet var. Başvurumuzu yapacağız. Yayıncı kuruluş bizi birbirimize düşürüyor. Bu işin takipçisi olacağız."
GALATASARAY'IN PENALTI İSYANI
Maçın ilk yarısında yaşanan bir pozisyonun ardından penaltı tartışmaları vardı. Mauro Ceza sahasına gelen bir ortada topa hareketlenen İcardi, Djiku'nun darbesi ile yerde kaldı. Yıldızoyuncu penaltı beklerken VAR'dan dauyarı gelmeyince mücadele devam etti.
DEMİRBAY: GÜZEL MAÇTI!
Orta sahada Torreira ile birlikte görev alan Kerem Demirbay, kariyerinin en önemli maçlarından birini oynadığını söyledi. 30 yaşındaki oyuncu, "Atmosfer olarak kesinlikle muhteşemdi.Bunu her iki takım adınada söylüyorum. Güçlü biratmosferde oynadık, güzelbir karşılaşma oldu" dedi.
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Galatasaray, ligde Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı son 7 müsabakada sadece 1 kez mağlup oldu. 3 galibiyet-3beraberlikle12 puanaldı.