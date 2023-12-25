Federasyona başvuracağız

G.Saray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan, mücadelenin ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. TFF'yi göreve çağıran Yazgan, "26 kamera var, çok zor bir açı gibi pozisyonu göstermedi arkadaşlar. Penaltı ve kırmızı kart olduğunu biz gördük. Hakem neden göremedi bilmiyorum. TFF gidip beIN Medya'ya sorsun" dedi.ifadelerini de kullanan Yazgan, şöyle devam etti: "Bu görüntüler VAR'a gönderilmiş mi? TFF yetkilileri sorsun, 26 kameranın kaç tanesinden görüntü gitmiş VAR'a?Yayıncı kuruluş bizi birbirimize düşürüyor. Bu işin takipçisi olacağız."Maçın ilk yarısında yaşanan bir pozisyonun ardından penaltı tartışmaları vardı. Mauro Ceza sahasına gelen bir ortada topa hareketlenen İcardi, Djiku'nun darbesi ile yerde kaldı.Orta sahada Torreira ile birlikte görev alan Kerem Demirbay, kariyerinin en önemli maçlarından birini oynadığını söyledi. 30 yaşındaki oyuncu,dedi.Galatasaray, ligde Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı son 7 müsabakada sadece 1 kez mağlup oldu.