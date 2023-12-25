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Giriş Tarihi: 25.12.2023 21:28

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tepki! "Ülke futbolunu geriletmekten..."

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye tepki! Ülke futbolunu geriletmekten...

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde Alexander Djiku ve Mauro Icardi arasında yaşanan pozisyonla ilgili yeniden bir açıklama yaptı.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde Alexander Djiku ve Mauro Icardi arasında yaşanan pozisyonla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Tüm kamuoyunca penaltı olduğu kabul edilen bir pozisyonu yok saymanın, karşılığında manipüle edilmiş video görüntüleriyle elle oynama serzenişinde bulunmanın, zevksiz geçen derbide kaleyi bulan şutu olmamasına rağmen çeşitli çıkışlarla hedef saptırmanın futbolumuza katacağı hiçbir değer yoktur. Rakip takımın yöneticilerinin yaptığı bu tür açıklamalar, futbola tutkuyla bağlı insanımızı manipüle ederek yanlışa yönlendirmek ve ülke futbolunu geriletmekten başka bir amaca da hizmet etmeyecektir. Saygılarımızla."

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tepki! "Ülke futbolunu geriletmekten..."
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