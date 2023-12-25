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Giriş Tarihi: 25.12.2023

Hayaller ocak gerçekler mart

YUNUS EMRE SEL
Hayaller ocak gerçekler mart
Trabzonspor'da forma giyemeden sakatlanan Mislav Orsic, mart ayında sahalara döneceğini belirtirken, çok zorlu bir süreçten geçtiğini söyledi. Hırvat basınından Sportske Novosti'ye konuşan 30 yaşındaki sol kanat, "İlk iki aylık dönem, kariyerimde yaşadığım en zor şeydi. Antrenman yapamayacağımı fark etmek beni öldürüyordu. Zaman geçtikçe kendimi daha iyi hissettim, artık üzüntü ve depresyon kalmadı. Sabırlı olmam ve geri dönmek için acele etmemem gerektiğini kabullendim. Tedavime ve çalışmalarıma 15 Ocak'tan itibaren Trabzon'da devam edeceğim. Mart'a kadar hazır hale gelirim" dedi. Bu konuşmalar, ligin ikinci yarısına Orsic ile başlamayı düşünen Trabzonspor taraftarlarını üzdü.

SLİSZ FIRTINA'YI GERİ ÇEVİRMİŞ
Bir süredir Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan Bartosz Slisz, bordomavili takımın yanı sıra Kopenhag ile görüştüğünü söyledi. 24 yaşındaki ön libero, "Trabzonspor güçlü bir inanç gösterdi ve beni istedi ama sonuçta böyle bir transfere karşı çıktım. O dönem bunun doğru zaman ve yön olmadığını düşünmüştüm" dedi. Legia Varşovalı futbolcu, Kopenhag'ın teklifini de kabul etmediğini dile getirdi.

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