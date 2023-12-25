Hayaller ocak gerçekler mart

Trabzonspor'da forma giyemeden sakatlanan Mislav Orsic, mart ayında sahalara döneceğini belirtirken, çok zorlu bir süreçten geçtiğini söyledi. Hırvat basınından Sportske Novosti'ye konuşan 30 yaşındaki sol kanat, "İlk iki aylık dönem, kariyerimdeyaşadığım en zorşeydi. Antrenman yapamayacağımıfark etmekbeni öldürüyordu. Zaman geçtikçe kendimi daha iyi hissettim, artık üzüntü ve depresyon kalmadı. Sabırlı olmam ve geri dönmek için acele etmemem gerektiğini kabullendim. Tedavime ve çalışmalarıma15 Ocak'tan itibarenTrabzon'da devamedeceğim. Mart'a kadar hazır hale gelirim" dedi. Bu konuşmalar, ligin ikinci yarısına Orsic ile başlamayı düşünen Trabzonspor taraftarlarını üzdü.
SLİSZ FIRTINA'YIGERİ ÇEVİRMİŞ
Bir süredir Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan Bartosz Slisz, bordomavili takımın yanı sıra Kopenhag ile görüştüğünü söyledi. 24 yaşındaki ön libero, "Trabzonspor güçlü bir inanç gösterdi ve beni istedi ama sonuçta böyle bir transfere karşı çıktım. O dönembunun doğru zaman ve yönolmadığını düşünmüştüm" dedi. Legia Varşovalı futbolcu, Kopenhag'ın teklifini de kabul etmediğini dile getirdi.