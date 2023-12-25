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Giriş Tarihi: 25.12.2023

İcardi’de kırık şüphesi!

İcardi’de kırık şüphesi!
G.Saray'ın Arjantinli yıldızı Mauro İcardi, Fenerbahçe karşılaşmasında talihsiz bir an yaşadı. İkinci devrenin ortalarında Djiku ile girdiği hava topu mücadelesinde 30 yaşındaki forvet, hızını ayarlayamadı ve yüzünü direğe çarpıp yere düştü. Daha sonra ayağa kalkan tecrübeli futbolcu, karşılaşmayı da tamamladı. Maçın ardından ise İcardi'nin yüzünde şişlik ve morluk olduğu görüldü. Ancak hangi pozisyonun buna sebebiyet verdiği anlaşılamadı. Oyuncunun elmacık kemiğinde kırık şüphesi olduğu öğrenildi. Durumu bugün yapılacak kontrollerden sonra netlik kazanacak. Cuma günü oynanacak Süper Kupa maçında, maske ile oynama ihtimali bulunuyor.



MORLUK KRİZİ!
G.Saray, maçın ardından İcardi'nin yüzünü paylaştı. Arjantinli'nin göz altındaki morluk dikkat çekerken, "Sadece kendileri için adalet isteyenler, yine her mecradan Türk futbolunu manipüle etmeye devam ettiler. Biz; hakem heyetinin, VAR odasının ve 26 kameranın göremediğini paylaşıyor ve yine onların yerine utanıyoruz! Türk futbolunu bu noktaya getirenlerin bir gün utanması temennisiyle" ifadeleri kullanıldı. F.Bahçe ise "Kale direğine çarpan oyuncu üzerinden mağduriyet yaratmaya çalışmak. Kamuoyunun takdirine" cevabını verdi.

BU KEZ TANGO YOK!
G.Saray'ın geçen sezondan bu yana derbilerde attığı 15 golün 12'sinde Mauro İcardi'nin imzası vardı. Beşiktaş, F.Bahçe ve Trabzonspor karşısında sahaya çıktığı 7 müsabakada da gol atmayı başaran Tangocu, dün ise Kadıköy'de ilk kez derbide sessiz kaldı.

TORREİRA&BOEY CEZALI
Galatasaray, F.Bahçe derbisinde önemli iki oyuncusunu kaybetti. Lucas Torreira ve Sacha Boey, gördükleri sarı kart sonrası cezalı duruma düştü. İki futbolcu da 5-7 Ocak haftasında oynanacak Konyaspor karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakacak.

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İcardi’de kırık şüphesi!
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