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Giriş Tarihi: 25.12.2023

İsmail Kartal’dan Okan Buruk’a cevap!

İsmail Kartal’dan Okan Buruk’a cevap!

“Rakibin hocası ‘Penaltımız verilmedi’ diyor. Biz baktık, penaltı yoktu. Ama Boey ve Torreira’nın atılması lazımdı. Bizim oyunculara kolay kartlar gösterilirken, rakibe gösterilmedi.”

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, G.Saray'ın hocası Okan Buruk'un, "Net penaltımız verilmedi" sözlerine yanıt verdi. Kartal, "Rakip takımın hocası penaltı verilmedi diyor. Biz baktık, penaltı yoktu. Ama rakip takımdan Boey'in, Torreira'nın atılması lazım, neden atılmadı? Bizim oyunculara kolay kartlar gösterilirken, rakibe gösterilmedi. Kazanamadık, belki pozisyon bulamadık ama bulduğumuz pozisyonları da değerlendiremedik. Biz önümüze bakıyoruz. Lig uzun bir maraton" dedi. "Kazanamayacaksan, kaybetmeyeceksin" ifadesini de kullanan 62 yaşındaki çalıştırıcı, cuma günü oynanacak Süper Kupa için iddialı konuştu: "Kupada Fred de oynayacak, bizim için çok önemli bir futbolcu. Oradaki maç tek maç olduğu için stratejimiz farklı olacak."

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İsmail Kartal’dan Okan Buruk’a cevap!
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