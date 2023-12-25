İsmail Kartal’dan Okan Buruk’a cevap!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, G.Saray'ın hocası Okan Buruk'un, "Net penaltımız verilmedi" sözlerine yanıt verdi. Kartal, "Rakip takımın hocası penaltı verilmedi diyor. Biz baktık, penaltı yoktu. Ama rakip takımdan Boey'in, Torreira'nın atılması lazım, neden atılmadı? Bizim oyunculara kolay kartlar gösterilirken, rakibe gösterilmedi. Kazanamadık, belki pozisyon bulamadık ama bulduğumuz pozisyonları da değerlendiremedik. Biz önümüze bakıyoruz. Lig uzun bir maraton" dedi.ifadesini de kullanan 62 yaşındaki çalıştırıcı, cuma günü oynanacak Süper Kupa için iddialı konuştu: