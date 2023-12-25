SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Icardi’de kırık şüphesi var

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro İcardi, Fenerbahçe karşılaşmasında talihsiz bir an yaşadı. İkinci devrenin ortalarında bir pozisyonda 30 yaşındaki

forvet, hızını ayarlayamadı ve yüzünü direğe çarpıp yere düştü. Daha sonra ayağa kalkan tecrübeli futbolcu, karşılaşmayı da tamamladı.

Maçın ardından ise İcardi'nin yüzünde şişlik ve morluk olduğu görüldü. Ancak hangi pozisyonun buna sebebiyet verdiği anlaşılamadı. Oyuncunun elmacık kemiğinde kırık şüphesi olduğu öğrenildi. Durumu bugün yapılacak kontrollerden sonra netlik kazanacak. Cuma günü oynanacak Süper Kupa maçında, maske ile oynama ihtimali bulunuyor.