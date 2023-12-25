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Giriş Tarihi: 25.12.2023 09:06 Son Güncelleme: 25.12.2023 09:18

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Icardi'de kırık şüphesi var

SPOR SERVİSİ
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Icardi’de kırık şüphesi var

Fenerbahçe maçında yüzüne darbe alan Mauro Icardı'nin elmacık kemiğinde kırık şüphesi olduğu öğrenildi. Durumu bugün yapılacak kontrollerden sonra netlik kazanacak. Cuma günü oynanacak Süper Kupa maçında, maske ile oynama ihtimali bulunuyor.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro İcardi, Fenerbahçe karşılaşmasında talihsiz bir an yaşadı. İkinci devrenin ortalarında bir pozisyonda 30 yaşındaki
forvet, hızını ayarlayamadı ve yüzünü direğe çarpıp yere düştü. Daha sonra ayağa kalkan tecrübeli futbolcu, karşılaşmayı da tamamladı.

Maçın ardından ise İcardi'nin yüzünde şişlik ve morluk olduğu görüldü. Ancak hangi pozisyonun buna sebebiyet verdiği anlaşılamadı. Oyuncunun elmacık kemiğinde kırık şüphesi olduğu öğrenildi. Durumu bugün yapılacak kontrollerden sonra netlik kazanacak. Cuma günü oynanacak Süper Kupa maçında, maske ile oynama ihtimali bulunuyor.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Icardi'de kırık şüphesi var
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