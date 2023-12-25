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Giriş Tarihi: 25.12.2023 23:51

Son dakika haberi: Volkan Demirel'den ayrılık sinyali! "Bütün suç benimdir..."

Son dakika haberi: Volkan Demirel’den ayrılık sinyali! Bütün suç benimdir...

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, 2-1'lik Beşiktaş maçının ardından ayrılık sinyalleri verdi.

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, karşılaşma öncesinde Beşiktaş'ın puan durumundaki yeri ve teknik direktör değişikliklerine rağmen çok saygı duyulacak bir takım olduğunu söylediğini anlattı.

Konsantrasyon eksikliği yaşadıklarını dile getiren Demirel, şunları kaydetti:

"Takımı ben kurdum, planladım, herkesi getirdim, gideceklere karar verdim, benim iyi anlatamam, hepsinin toplamında mağlubiyet söz konusu oldu. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Bizim ise önümüzde konuşacak, düşünecek, yorumlayacak bir yol olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili de en kısa zamanda oturup, konuşup ona göre yol belirleyeceğiz."

"İstifa mı düşünüyorsunuz?" sorusunu cevaplayan Volkan Demirel "Düşüneceğim, konuşacağım, bakacağız. Oyuncularla konuşacağız, neyi daha iyi yapıyoruz, neyi yapamıyoruz bakacağız. Bütün suç benimdir. Dediğim gibi bakacağız." ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberi: Volkan Demirel'den ayrılık sinyali! "Bütün suç benimdir..."
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