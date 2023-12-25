Teröre lanet yağdı

Türkiye 12 şehidine ağlarken dünkü derbide iki takım ve taraftarlar terörü lanetledi. Fenerbahçeli futbolcular, üzerinde "Başımız sağ olsun" yazılı tişörtlerle ısındı. İki ekip "Şehitler ölmez vatan bölünmez" pankartıyla sahaya geldi. Kadıköy'de her iki takım taraftarları da hep bir ağızdan "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" tezahüratları yaptı.Rams Park'ta toplanıp otobüslerle Kadıköy'e gelen 2 bin 79 Galatasaraylı taraftar, tribündeki yerini aldı. Kadıköy'de 23 Şubat 2020 tarihinden sonra ilk kez tribüne giren sarı-kırmızılı futbolseverler, Ülker Stadı'nda deplasman tribününde tuvaletteki sular kesik olduğu için isyan etti. Ayrıca taraftarların önüne koyulan stat hoparlörleri, yüksek sesli müzik yayınıyla rahatsızlık yarattı.Kayserispor maçında gördüğü kırmızı kartla 3 maç ceza alan Fred, Galatasaray karşılaşması öncesi sabah saatlerini takım arkadaşlarının yanında geçirdi, onlara moral verdi. Daha sonra stada geçen Brezilyalı futbolcu, paylaştığı fotoğrafın altına, "Bugün takımımı bir taraftar olarak tribünde destekleyeceğim" mesajını yazdı.