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Giriş Tarihi: 26.12.2023

Finalde düdük Bitigen’de

Finalde düdük Bitigen’de

TFF, cuma günü Riyad’da oynanacak ve ATV’den naklen yayınlanacak Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçına 39 yaşındaki hakemi atadı

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak ve ATV'den yayınlanacak Turkcell Süper Kupa maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek. Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta 20.45'te başlayacak karşılaşmada Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ile Mustafa Savranlar üstlenecek. 39 yaşındaki hakem ile 19 maça çıkan G.Saray, 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. F.Bahçe 14 karşılaşmada 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Daha önce 3 kez derbi yöneten Bitigen, geçen sezon 4 Haziran'da sarı-kırmızılıların Aslantepe'de Kanarya'yı 3-0 yendiği müsabakada düdük çaldı. 15 Mart 2020'de 0-0 sona eren G.Saray-Beşiktaş maçı ile 18 Mayıs 2023'te F.Bahçe'nin 3-1 kazandığı Trabzonspor maçında da Bitigen görevliydi. Bu arada TFF, maçın biletlerinde %50 indirime gitti. Biletler 963 TL ila 140 bin TL arasında.

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Finalde düdük Bitigen’de
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