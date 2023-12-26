Finalde düdük Bitigen’de

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak ve ATV'den yayınlanacak Turkcell Süper Kupa maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek.39 yaşındaki hakem ile 19 maça çıkan G.Saray, 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. F.Bahçe 14 karşılaşmada 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Daha önce 3 kez derbi yöneten Bitigen, geçen sezon 4 Haziran'da sarı-kırmızılıların Aslantepe'de Kanarya'yı 3-0 yendiği müsabakada düdük çaldı. 15 Mart 2020'de 0-0 sona eren G.Saray-Beşiktaş maçı ile 18 Mayıs 2023'te F.Bahçe'nin 3-1 kazandığı Trabzonspor maçında da Bitigen görevliydi.