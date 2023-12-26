Süper Lig'de 3 haftalık maç programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de ertelenen 16'nci hafta ile 19 ve 20'nci hafta maçlarının programını duyurdu. TFF'den yapılan açıklama şöyle:

16'NCI HAFTA



9 OCAK SALI



17.00 Pendikspor-Antalyaspor (Pendik)



17.00 Alanyaspor-MKE Ankaragücü (Alanya Oba)



20.00 Kasımpaşa- Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)



20.00 Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)

10 OCAK ÇARŞAMBA



17.00 Hatayspor-Gaziantep FK (Mersin)



17.00 Fatih Karagümrük-Kayserispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



20.00 Adana Demirspor-İstanbulspor (Yeni Adana)



20.00 Fenerbahçe-Konyaspor (Ülker)

11 OCAK PERŞEMBE



17.00 Sivasspor-Galatasaray (BG Grup 4 Eylül)



20.00 Trabzonspor-Samsunspor (Papara Park)

19'UNCU HAFTA



5 OCAK CUMA



17.00 Gaziantep FK-Pendikspor (Kalyon)



20.00 Antalyaspor-Alanyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)



20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Tüpraş)

6 OCAK CUMARTESİ



13.30 Rizespor-Hatayspor (Çaykur Didi)



16.00 Başakşehir-Adana Demirspor (Başakşehir Fatih Terim)



19.00 Samsunspor-Fatih Karagümrük (Samsun Yeni 19 Mayıs)



19.00 MKE Ankaragücü-Trabzonspor (Eryaman)