Süper Lig'de 3 haftalık maç programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de ertelenen 16'nci hafta ile 19 ve 20'nci hafta maçlarının programını duyurdu. TFF'den yapılan açıklama şöyle:
16'NCI HAFTA
9 OCAK SALI
17.00 Pendikspor-Antalyaspor (Pendik)
17.00 Alanyaspor-MKE Ankaragücü (Alanya Oba)
20.00 Kasımpaşa- Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)
10 OCAK ÇARŞAMBA
17.00 Hatayspor-Gaziantep FK (Mersin)
17.00 Fatih Karagümrük-Kayserispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.00 Adana Demirspor-İstanbulspor (Yeni Adana)
20.00 Fenerbahçe-Konyaspor (Ülker)
11 OCAK PERŞEMBE
17.00 Sivasspor-Galatasaray (BG Grup 4 Eylül)
20.00 Trabzonspor-Samsunspor (Papara Park)
19'UNCU HAFTA
5 OCAK CUMA
17.00 Gaziantep FK-Pendikspor (Kalyon)
20.00 Antalyaspor-Alanyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Tüpraş)
6 OCAK CUMARTESİ
13.30 Rizespor-Hatayspor (Çaykur Didi)
16.00 Başakşehir-Adana Demirspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Samsunspor-Fatih Karagümrük (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 MKE Ankaragücü-Trabzonspor (Eryaman)