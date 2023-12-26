Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Lig'de 3 haftalık maç programı belli oldu
Giriş Tarihi: 26.12.2023 15:40

Süper Lig'de 3 haftalık maç programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de ertelenen 16'nci hafta ile 19 ve 20'nci hafta maçlarının programını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de ertelenen 16'nci hafta ile 19 ve 20'nci hafta maçlarının programını duyurdu. TFF'den yapılan açıklama şöyle:

16'NCI HAFTA

9 OCAK SALI

17.00 Pendikspor-Antalyaspor (Pendik)

17.00 Alanyaspor-MKE Ankaragücü (Alanya Oba)

20.00 Kasımpaşa- Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)

10 OCAK ÇARŞAMBA

17.00 Hatayspor-Gaziantep FK (Mersin)

17.00 Fatih Karagümrük-Kayserispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Adana Demirspor-İstanbulspor (Yeni Adana)

20.00 Fenerbahçe-Konyaspor (Ülker)

11 OCAK PERŞEMBE

17.00 Sivasspor-Galatasaray (BG Grup 4 Eylül)

20.00 Trabzonspor-Samsunspor (Papara Park)

19'UNCU HAFTA

5 OCAK CUMA

17.00 Gaziantep FK-Pendikspor (Kalyon)

20.00 Antalyaspor-Alanyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Tüpraş)

6 OCAK CUMARTESİ

13.30 Rizespor-Hatayspor (Çaykur Didi)

16.00 Başakşehir-Adana Demirspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Samsunspor-Fatih Karagümrük (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 MKE Ankaragücü-Trabzonspor (Eryaman)

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP yandaşı Can Ataklı'dan şehit babasına hakaret: "Kimsin lan sen?"
MHP Lideri Bahçeli'den sert tepki: "TBMM'de terörist istemiyoruz, düşman, katil istemiyoruz!"
Market değil FETÖ yuvası
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Irak'ın kuzeyinde şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören
SON DAKİKA | Antalya'da Kafes-24 operasyonu! Bakan Yerlikaya duyurdu: Çukur Çetesi çökertildi
Şimdi gerekçeniz ne peki?
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan HDP/DEM'e bildiri tepkisi: Terörist ile aynı dili konuşan, terörist gibi muamele görür
Son dakika: Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan hayatını kaybetti
Pençe-Kilit Harekatı şehitlerine gözyaşları ile veda
ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Lig'de 3 haftalık maç programı belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA