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Giriş Tarihi: 27.12.2023 22:10 Son Güncelleme: 27.12.2023 22:12

Faruk Koca tesislerde açıklamada bulundu! "Onları haklı çıkarmış gibi oldum"

Faruk Koca tesislerde açıklamada bulundu! Onları haklı çıkarmış gibi oldum

Eski MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’nın cezaevinden tahliye olmasının ardından tesislerde taraftarlar coşkulu karşılama düzenledi. Koca, burada yaptığı açıklamada, "Türkiye'deki şehitlerin gündemini aldığım için üzüntümü ifade etmek isterim" dedi.

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından Hakem Halil Umut Meler'e saldıran Eski MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca avukatların itirazı üzerine 15 günün ardından tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti. Koca, tahliye edilmesinin ardından MKE Ankaragücü'nün Tandoğan Tesisleri'nde yüzlerce taraftarın coşkulu kutlaması ile karşılandı.

"TÜRKİYE'DEKİ ŞEHİTLERİN GÜNDEMİNİ ALDIĞIM İÇİN ÜZÜNTÜMÜ İFADE ETMEK İSTERİM"

Tandoğan Tesisleri'nde 15 gündür destek olmak üzere bekleyen taraftarlara teşekkür ederek konuşmasına başlayan Koca, "Sizlere böyle bir olay yaşattığım için çok mahcubum, çok üzgünüm. Benden beklenmeyen bir şeydi. Dünya gündemini, Türkiye gündemini, özellikle Gazzeli çocukların, kadınların ve dünya mazlumlarının gündemini meşgul ettiğim için onlardan özür diliyorum, helallik istiyorum. Çünkü zulüm devam ederken, katliam devam ederken gündem o mazlumların olmalıydı. Türkiye'deki şehitlerin gündemini aldığım için üzüntümü ifade etmek isterim. Gündem onların olmalıydı. Bu kadar acı, ızdırap varken gündemi bu meseleyle işgal etmekten dolayı çok üzgünüm. 35 yıllık ticari, siyasi, sosyal hayatımda tanıdığım ve benden böyle bir şey beklemeyen dostlarımdan özür dilerim" ifadelerini kullandı.

"BİR YUMRUKLA ONLARI HAKLI ÇIKARMIŞ GİBİ OLDUM"

Sporda tüm dünyanın istediğinin adalet olduğunu aktaran Koca, "Hayatta ilke edindiğim bazı değerler vardır. Haksızı, hırsızı haklı çıkaracak sebep vermememiz lazım. Maalesef bu olayları gerçekleştirenlere karşı bir yumrukla onları haklı çıkarmış gibi oldum. Özellikle bütün kulüplerin, bütün taraftarların tüm dünyada beklediği tek şey adalettir. Bu insanlar çoluk çocuğunun rızkını keserek ve tek mutlu oldukları futbol maçını izlemek en büyük lüksleridir. Bu insanların hukukunu çiğnememek için lütfen empati yapalım" dedi.

"BU EYLEMİ YAPACAK BELKİ DE EN SON İNSAN BENİM"

Yaptığı eylemi hiçbir zaman savunmadığını dile getiren Koca, "Beni tanıyan bütün dostlarım emin olabilir, bu eylemi yapacak belki de en son insan benim. Ama insanız, beşeriz, gördüğümüz yanlış ve haksızlıklara karşı bir tepki veriyoruz. Tepkinin biçimi yanlış olabilir ama insan olmak, adam olmak haksızlığa, yanlışa tepki vermektir, itiraz etmektir" şeklinde konuştu.

"KAHRAMANLAR DİN, DİL, IRK AYIRMADAN DÜNYANIN MAZLUM İNSANLARIDIR"

Yaşanan olay sonrası kahraman figürü olarak çıkmak istemediğini belirten Koca, "Hayatta ilke edindiğim bazı değerler vardır, hak edilmemiş hiçbir unvanı almak istemiyorum. Buradan bir kahraman figürü olarak çıkmak istemiyorum. Kahramanlar din, dil, ırk ayırmadan dünyanın mazlum insanlarıdır. Kahramanlar bugünlerde Gazzeli Müslümanların, çocukların, kadınlarındır. Onların hakkını yiyerek bir kahraman figürü olarak ortaya çıkmak istemem. Sadece ve sadece bugünden itibaren bu olaylardan dolayı lütfen bütün paydaşlar adaletli olsun" ifadelerine yer verdi.
Cezaevindeyken gerek temsilciler göndererek gerekse mektupla destek veren kulüplere teşekkür eden Koca, "Türkiye'de ve dünyada bu meseleden dolayı desteklerini esirgemeyen kulüp başkanlara, futbolseverlere, Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç'a ve kulüp başkanlarına teşekkür ediyorum. Cezaevinde mesaj gönderen bütün kulüplerin taraftarlarına ve avukatlar gönderen, temsilciler gönderen taraftarlara da teşekkür ediyorum" dedi.

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Faruk Koca tesislerde açıklamada bulundu! "Onları haklı çıkarmış gibi oldum"
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