SON DAKİKA | Hakem Halil Umut Meler’e yumruk atmıştı! Faruk Koca tahliye edildi

MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor maçının bitişi ile saldırıya uğrayan Hakem Halil Umut Meler'i darp eden ve Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak hakkında dava açılan MKE Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca avukatlarının itirazı ile tahliye edildi. Koca, hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına da karar verildi.