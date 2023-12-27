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Giriş Tarihi: 27.12.2023 14:51 Son Güncelleme: 27.12.2023 15:54

SON DAKİKA | Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı! Faruk Koca tahliye edildi

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
SON DAKİKA | Hakem Halil Umut Meler’e yumruk atmıştı! Faruk Koca tahliye edildi

Son dakika haberi... MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor maçının bitişi ile saldırıya uğrayan Hakem Halil Umut Meler’i darp eden ve Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak hakkında dava açılan MKE Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca avukatlarının itirazı ile tahliye edildi.

MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor maçının bitişi ile saldırıya uğrayan Hakem Halil Umut Meler'i darp eden ve Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak hakkında dava açılan MKE Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca avukatlarının itirazı ile tahliye edildi. Koca, hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına da karar verildi.

Eski MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Süper Lig karşılaşmasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e yumrukla saldırdı, darbeyle yere düşen Meler bazı kişiler tarafından tekmelendi.

Ankaragücü'nün eski Başkanı Faruk Koca'ya tahliye | Video

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Koca ve 3 şüpheli tutuklanırken, 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama', 'Tehdit' ve 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık' suçlarından dava açıldı.

Cezaevinde olan Faruk Koca'nın avukatları, müvekkillerinin tutukluluğuna itiraz etti. İtirazı değerlendiren nöbetçi Ankara Batı Ağır Ceza Mahkemesi, Koca'nın adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi. Kararla birlikte Koca cezaevinden tahliye edildi.

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SON DAKİKA | Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı! Faruk Koca tahliye edildi
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